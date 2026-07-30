Video reveló el inquietante método con el que apartamenteros eligen qué viviendas robar en Bogotá

En esta ocasión, cámaras de seguridad dejaron al descubierto la estrategia que, según las autoridades, utilizaban varios presuntos apartamenteros para identificar inmuebles vulnerables en Bogotá.

La Policía logró capturarlos minutos después de que, presuntamente, ingresaran a una vivienda y hurtaran una bicicleta.

¿Qué quedó registrado en las cámaras de seguridad?

Las imágenes muestran una escena que, a primera vista, podría parecer normal. Dos hombres caminan por una calle durante la madrugada y, tras unos segundos, se separan para recorrer cada uno un costado de la vía.

Sin embargo, el comportamiento de uno de ellos llama la atención. Cámara tras cámara se observa cómo se detiene frente a varias viviendas, manipula las puertas y, al parecer, prueba si alguna está abierta o si logra ingresar utilizando diferentes llaves.

Momentos después desaparece del ángulo de grabación y, pocos segundos más tarde, vuelve a aparecer corriendo mientras empuja una bicicleta que, según la investigación, acababa de ser hurtada de una de las residencias.

El hombre abandona rápidamente el lugar mientras un uniformado inicia la búsqueda del responsable.

Capturan a una banda de apartamenteros en Fontibón, Bogotá

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, uniformados del CAI Santander, en la localidad de Fontibón, detectaron movimientos sospechosos de varias personas que permanecían merodeando un sector residencial durante la noche.

Las autoridades iniciaron un seguimiento y lograron sorprenderlos, presuntamente, luego de que ingresaran a una vivienda. Durante el procedimiento recuperaron la bicicleta robada y capturaron a dos hombres, de 34 y 23 años, además de aprehender a un adolescente de 17 años.

Los tres fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para responder por los hechos investigados.

Uno de los capturados había recuperado hace poco su libertad

Las investigaciones permitieron establecer que uno de los detenidos había recuperado su libertad hace aproximadamente seis meses, luego de cumplir una condena por el delito de hurto.

Por esta razón, un juez decidió imponerles medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones para establecer si estarían relacionados con otros robos ocurridos recientemente en la localidad de Fontibón y en otros sectores de la capital.