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Última hora: equipo grande del FPC se quedó sin director técnico

El club redactó un comunicado oficial y lo publicó en sus redes sociales.

Foto: Dimayor.

Nicolás Forero

noviembre 14 de 2026
01:21 p. m.
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Este sábado 14 de noviembre, mediante un comunicado difundido en las redes sociales, un equipo grande de la Liga BetPlay 2026 II informó que finalizó su vínculo contractual con el cuerpo técnico que estaba a cargo.

Se trata del Junior de Barranquilla, que luego de ser bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano tuvo un semestre complejo, tan solo sumó 22 puntos en el actual campeonato y quedó eliminado con varias fechas de anticipación.

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En 19 partidos disputados, los 'tiburones' ganaron cinco, empataron siete y perdieron otros siete.

Además, quedaron con una diferencia de gol de -1 debido a que celebraron en 26 oportunidades, pero encajaron 27 anotaciones en contra.

Así fue como Junior de Barranquilla confirmó que Sebastián Viera no es más su director técnico

A las 10:08 de la mañana de este 14 de noviembre, Junior de Barranquilla le agradeció a Sebastián Viera por su labor y le deseó éxitos en sus futuros proyectos.

"Junior F.C. informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a sus aficionados que el vínculo contractual con Sebastián Viera y los integrantes de su cuerpo técnico ha finalizado", se detalló.

"La institución agradece a Sebastián y a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo por la disposición, el compromiso y la dedicación demostrada durante su tiempo al servicio de Junior. Les expresamos nuestro reconocimiento por el camino compartido y les deseamos lo mejor en los nuevos retos y desafíos que emprenda, tanto en el ámbito profesional como personal", se añadió.

Junior terminó su participación en la Liga BetPlay 2026 II con una victoria

El jueves 12 de noviembre, Junior de Barranquilla visitó a la nómina juvenil del Deportivo Pasto en el estadio La Libertad y se impuso 0-1.

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La única anotación del partido fue de Carlos Mario Pérez al minuto 60.

Además, Guillermo Paiva, el delantero paraguayo, vio la tarjeta roja al minuto 74.

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