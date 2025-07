¿Cuál es el mejor jugador del FPC? Lucas González respondió y está entre Nacional y América

Lucas González está dirigiendo nuevamente en el fútbol profesional colombiano. El técnico bogotano se encuentra en Deportes Tolima tras su mal paso con Central Córdoba en Argentina.

En diálogo con AS Colombia, el DT del cuadro 'Pijao' habló sobre varios temas relacionados con el FPC. En una de esas, le consultaron sobre cuál es el jugador que considera como el mejor de la Liga BetPlay, a lo que tuvo en cuenta a dos nombres por encima del resto.

¿Quién es el mejor jugador de Colombia para Lucas González?

Lucas González mencionó a dos jugadores que dirigió durante su breve paso por América de Cali en 2023. Uno de ellos sigue en el cuadro 'escarlata', mientras que el otro tiene actualidad en Atlético Nacional, donde es una de las principales figuras.

Hablaba de Edwin Cardona y contó detalles de lo que fue tenerlo en su regreso al FPC. "Es un crack. Venía de una situación difícil en Argentina donde necesitaba partidos para tener su mejor versión. Llega a Nacional después de un año con muchísimos partidos, un club que lo ama en el que se siente cómodo e importante y estaba mostrando todo su potencial".

Eso sí, dejó claro que tiene un favorito. "Yo tengo una debilidad particular por un perfil de futbolista que si me preguntan a mí, si no está allá arriba está entre los 3 mejores del fútbol colombiano y sin duda ese jugador es Josen Escobar".

La carrera de Josen Escobar

Lucas González fue quien hizo debutar a Josen Escobar con América de Cali. Lo llamó del equipo sub-20 cuando el jugador ni siquiera había sido citado para la pretemporada a inicio de semestre. Con 18 años lo puso como titular jugando de lateral derecho en la mayoría de partidos.

Luego el volante tuvo menos minutos con la llegada de César Farías y con el llamado a selecciones juveniles, lo que llevó a que perdiera protagonismo y terminara cedido en Al-Etiffaq de Arabia Saudita, donde estuvo 6 meses y jugó muy pocos partidos.

Tras finalizar el préstamo, el samario de 20 años está de regreso en América, donde está recuperando su nivel de la mano del técnico Gabriel Raimondi, quien lo tiene como uno de sus titulares habituales, ahora en su posición natural.