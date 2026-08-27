‘Luna’ fue raptada, golpeada y abusada sexualmente en Antioquia: perdió la vida a causa de las lesiones

La muerte de ‘Luna’, una perrita de raza Shih Tzu, ha consternado a miles de colombianos, quienes se encuentran exigiendo justicia para dar con el responsable del caso.

El estremecedor hecho fue registrado en San Roque, Antioquia, en donde esta perrita apareció botada dentro de un costal con signos de violencia y abuso sexual. Tras varios días de haberse registrado su desaparición, ‘Luna’ fue llevada de urgencia en donde finalmente perdió la vida a causa del daño irreversible que su pequeño cuerpo recibió.

¿Qué ocurrió con la perrita abusada en Antioquia?

Según la denuncia de Ariana Parra, propietaria de la perrita, a ‘Luna’ se la llevaron de su casa desde el pasado viernes 21 de agosto. Tras cinco días de búsqueda, la perrita apareció dentro de un costal a inmediaciones de una quebrada en San Roque, Antioquia.

Aún con vida, la perrita fue hallada, el 25 de agosto, lastimada y totalmente ultrajada en dicho sitio. Según Ariana, “la misma gente del pueblo se la llevó” con el objetivo de “hacerle daño a su familia”. Tras encontrarla, ‘Luna’ fue remitida de urgencia al médico veterinario tras perder la movilidad en su cuerpo y poseer gusanos en algunas partes.

El diagnóstico fue desfavorable ya que presentó una falla hepática en sus intestinos al quedar comprometidos por las lesiones y una fractura en su columna a causa de los golpes que habría recibido. Pese a que sus familiares llevaron a cabo una colecta para lograr cubrir sus gastos médicos, ‘Luna’ tuvo que recibir la eutanasia en horas de la noche del 26 de agosto.

Ante la magnitud del caso, la comunidad ya ha dado a conocer su repudio y preocupación por lo que, en horas de la noche de este jueves 27 de agosto, se llevará a cabo una velatón para exigir justicia a las autoridades competentes.

Así mismo, Parra aseguró que otra de sus perritas, de la misma raza, habría sido raptada. Sin embargo, se desconoce si esta logró ser recuperada o, por el contrario, continúa desaparecida.

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Ley castiga la zoofilia en Colombia

Este aberrante caso se presentó en el marco de la más reciente sanción presidencial de la nueva ley que tipificó a la zoofilia como un delito, dentro del Código Penal, que no contempla el beneficio de excarcelación.

La norma establece que quien acceda carnalmente a un animal incurrirá en pena privativa de la libertad que va de los 48 a los 55 meses de prisión.

Además, los responsables tendrán que enfrentar imposibilidad de ejercer por un periodo de 2 a 4 años cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con la atención, tenencia o manejo de animales, veto para adquirir, tener, cuidar o refugiar animales y multas que oscilan entre los 30 y los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV),

La norma establece circunstancias de agravación punitiva, que aumentan las penas de la mitad a tres cuartas partes, cuando: