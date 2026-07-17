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¿Le sancionarían jugadores a Argentina antes de la final del Mundial 2026? Esto se reveló

Los jugadores de Argentina mostraron una bandera de las Malvinas tras ganarle a Inglaterra.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
11:06 a. m.
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Argentina enfrentó a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y, a pesar de que comenzó perdiendo, remontó el partido en los últimos minutos, ganó 2-1 y avanzó a la final.

Tras el triunfo, los jugadores 'albicelestes' se quedaron en el terreno de juego con su hinchada y mostraron una bandera que decía que las Malvinas le pertenecían a Argentina.

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En consecuencia, desde ese mismo día comenzó a hablarse de que podrían interponerse sanciones debido a que la FIFA tiene prohibido la difusión de mensajes políticos.

Además, el diario Daily, de Inglaterra, conoció que el máximo organismo rector del fútbol ya comenzó a analizar la situación.

¿Jugadores de Argentina podrían ser sancionados para la final del Mundial 2026?

De acuerdo con Daily Mail, la FIFA ya está pensando en las medidas disciplinarias con las que podría sancionar a los jugadores de Argentina que exhibieron la bandera.

No obstante, también se ha revelado que esas sanciones solo tendrían vigencia después de la final del Mundial 2026 y, por ende, todo el plantel 'albiceleste' estaría habilitado para enfrentar a España en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Los jugadores de Argentina hablaron tras mostrar la bandera de las Malvinas: ¿qué dijeron?

Al pasar por la zona mixta, Leandro Paredes se detuvo a hablar con TyC Sports y planteó lo siguiente:

"Somos conscientes, lamentablemente es una parte triste de nuestra historia y de todos los que estuvieron en ese episodio. Duele y sabíamos que también jugábamos por ellos, por toda la gente y por nuestro pueblo", sostuvo el volante de Boca Juniors.

"Lo que vivimos en el himno nuestro fue algo espectacular, emocionante y nosotros éramos conscientes de que no era solo un partido de fútbol y que era muy importante para todo nuestro país", agregó Leandro Paredes.

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De igual manera, Lisandro Martínez también se pronunció por la exhibición de la bandera.

"No podíamos fallarle al pueblo argentino", dijo.

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