¡Inglaterra aplasta a Francia! Gana 4-2 en tan solo la primera parte: vea los goles

Inglaterra firma un primer tiempo perfecto y está muy cerca de quedarse con el tercer lugar del Mundial 2026.

Los ingleses se fueron al descanso con una contundente ventaja de 4-0 sobre Francia en el Hard Rock Stadium de Miami, gracias a los goles de Declan Rice, Ezri Konsa y doblete de Bukayo Saka.

Inglaterra vence 4-0 a Francia en Miami

El marcador se abrió apenas al minuto 3, cuando Declan Rice sorprendió con un potente remate desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero francés.

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El tempranero tanto cambió por completo el desarrollo del compromiso y le dio confianza a Inglaterra para imponer condiciones.

La superioridad inglesa volvió a reflejarse al minuto 19. Tras un centro al área, Ezri Konsa ganó por arriba, conectó un certero cabezazo y amplió la diferencia para desatar la celebración de la afición inglesa en territorio estadounidense.

Francia no reacciona y cae 3-0 ante Inglaterra

Cuando Francia intentaba reaccionar, llegó un nuevo golpe antes del descanso. Al minuto 37, Inglaterra armó un rápido contragolpe que encontró mal posicionada a la defensa francesa. Después de varios rebotes dentro del área, Bukayo Saka apareció para empujar el balón al fondo de la red y decretar el 3-0.

Los ingleses fueron ampliamente superiores durante la primera mitad, aprovecharon cada oportunidad generada y castigaron las desatenciones defensivas de un conjunto francés que nunca logró asentarse en el partido.

Cuarto gol de Inglaterra ante Francia

Finalizando la primera parte, Inglaterra firmó el cuarto gol con una jugada de Bukayo Saka.

Con este resultado parcial, Inglaterra está muy cerca de subir al podio del Mundial 2026, mientras que Francia necesitará una remontada histórica en el segundo tiempo si quiere evitar despedirse del torneo con una dura derrota en el partido por el tercer lugar.