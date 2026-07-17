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¿Juega o no en la final del Mundial 2026? Luis de la Fuente, DT de España, rompió el silencio

La estrella del Barcelona se tuvo que entrenar diferenciado en la tarde del 16 de julio.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
07:11 a. m.
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España fue la primera selección que se clasificó a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Francia con goles de Oyarzabal y Pedro Porro.

Es así como el próximo domingo 19 de julio, a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), enfrentará a la Argentina de Lionel Messi en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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Sin embargo, el jueves 16 de julio se encendieron las alarmas debido a que Lamine Yamal apareció con vendajes y entrenó diferenciado.

En medio de esa realidad, Luis de la Fuente, el director técnico de España, habló sobre la estrella del Barcelona y dio indicios sobre si podría o no ser parte de la gran final de la Copa del Mundo.

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En una entrevista con Teledeporte, Luis de la Fuente habló con tranquilidad de Lamine Yamal y expresó que le queda un partido en el que podría ser determinante.

"Sí, yo estoy seguro de que le queda todavía el partido fantástico del Mundial y ya resta solo uno. Él es consciente de ello, pero sigo insistiendo una y otra vez en que hay que restarle ansiedad y presión", señaló el estratega español.

"Conociendo sus actitudes, él tiene que salir al campo a disfrutar. Está dentro de esa responsabilidad y profesionalidad que tiene, que es excepcional. Él tiene que salir liberado de esas presiones y eso es lo que le va a ayudar a alcanzar ese nivel. Seguro que en este Mundial lo va a demostrar y ahí lo dejo: le queda un partido", agregó Luis de la Fuente.

¿Qué otro jugador ha entrenado diferenciado en España antes de la final del Mundial 2026?

Aparte de Lamine Yamal, Pedro Porro también entrenó diferenciado el jueves 16 de julio por una sobrecarga en uno de sus isquiotibiales.

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Sin embargo, al igual que la estrella del Barcelona, se recuperaría a tiempo y le alcanzaría para ser titular en la gran final vs. Argentina.

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