Revelaron cuánto le pidió Jackson Martínez al DIM: indignación en el entorno del futbolista

Jackson Martínez e Independiente Medellín no pudieron llegar a un final feliz, luego de que el club ‘Poderoso’ anunciara que no sé habría llegado a un acuerdo económico con el futbolista. Por esa razón, comenzaron a circular varias informaciones sobre la cifra que pidió el nacido en Quibdó al cuadro antioqueño.

Sin embargo, desde el entorno del futbolista se pronunciaron sobre lo ocurrido y en declaraciones a Futbolred, Gustavo Gallo, representante del futbolista rompió el silencio y comentó lo siguiente:

“Haga de cuenta que Jackson pedía 12 millones y Medellín 4. Jackson bajó a 8 millones y Medellín solo subió un poquitico”, pero a pesar de sus primeras declaraciones, Gallo reveló la cifra que realmente pidió el futbolista.

“La cifra real está muy por debajo de 150 millones. Él llegó hasta 80 y de ahí se bajó. Yo aseguro que más del 50 % de los jugadores del Medellín ganan más de ese salario, no es inalcanzable”, y agregó lo siguiente:

“Jackson económicamente está bien, pero el anhelo era ese, jugar en Medellín. Él no puede dejar a su empresa en Portugal y traerse a su familia. Lo que él pidió es para sostener esos movimientos, no es porque venga a enriquecerse como dice la gente. Él me dijo, no puedo pagar por jugar”

Entorno de Jackson Martínez, indignado con el Medellín

Por otro lado, Andrés Montoya, socio de Gallo, apuntó conta la dirigencia del Medellín y explicó todo lo que ha hecho Jackson Martínez para ponerse a punto durante un ‘en vivo’ en Instagram.

“Jackson pagó un tratamiento carísimo y un entrenador personal para responder al 100 % y no para robarle la plata a nadie. Lo que le ofrecieron fue una vergüenza, no sean irrespetuosos con Jackson, no jueguen con los seres humanos. Jackson estuvo hasta para poner una cláusula que si él recaía en la lesión no cobraba un solo peso. La traída de la familia no era parte de la solicitud, si la cifra se la hubieran dicho antes de venir de Portugal, él no hubiera venido, la directiva de DIM ha dicho muchas mentiras en todo el proceso simplemente para dejar al equipo bien parado”, y por último afirmó que: “no pongan a botar escape a nadie. Me indigna que a un ser humano como Jackson lo estén acabando. El comunicado que emitieron desde el DIM da risa”.

