A extranjeros les estarían ofreciendo paquetes de turismo sexual en Colombia que incluirían menores

Una alerta crece en Colombia por el aumento de ciudadanos extranjeros que intentan ingresar al país con fines de turismo sexual.

Las autoridades advierten que detrás de varios de estos viajes habría paquetes previamente adquiridos que encubren este tipo de prácticas, en algunos casos incluyendo menores de edad.

El fenómeno no es aislado y presenta patrones claros que han permitido su identificación en los principales aeropuertos del país.

Extranjeros están siendo inadmitidos por ingresar a Colombia por turismo sexual

Uno de los casos más recientes ocurrió en el aeropuerto José María Córdoba, en Antioquia, donde cinco ciudadanos estadounidenses llegaron desde Nueva York y aseguraron que venían por turismo.

Sin embargo, durante los controles migratorios, las autoridades detectaron inconsistencias que encendieron las alertas.

Según lo establecido, estos viajeros habrían adquirido con anticipación paquetes “todo incluido” que, de acuerdo con las autoridades, encubrían fines de explotación sexual. Ninguno logró ingresar: fueron inadmitidos y enviados de regreso en el siguiente vuelo.

Las cifras muestran que la situación va en aumento. Solo en Antioquia, en lo que va de 2026, ya son 56 extranjeros inadmitidos por este motivo. A nivel nacional, la cifra supera los 70 casos. En 2025, el total fue de 110.

¿Cómo es el patrón que siguen estos extranjeros?

Las autoridades han identificado un patrón: la mayoría de estos viajeros son hombres, principalmente de nacionalidad estadounidense, y cerca del 80% viaja solo.

La directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, se refirió a esta problemática:

Dicen que vienen a hacer esa clase de turismo y, además, se burlan de nuestro país y de nuestros funcionarios y nosotros hemos hecho esas inadmisiones.

Para detectarlos, Migración Colombia cruza información con Angel Watch, una base de datos de depredadores sexuales en Estados Unidos. Sin embargo, el filtro clave está en las entrevistas, donde se analizan respuestas incoherentes, rutas sin sentido y comportamientos sospechosos.

Y en este equipaje, en la mayoría de los casos, se encuentran cosas que ya determinan que, efectivamente, el ciudadano viene a otro turismo.

¿En qué aeropuertos ingresan más extranjeros para estos fines?

Los controles se concentran principalmente en tres aeropuertos: José María Córdoba en Antioquia, Rafael Núñez en Cartagena y El Dorado en Bogotá.

Aunque estas personas son inadmitidas y devueltas a su país, el problema persiste. Al tratarse de un procedimiento administrativo y no penal, pueden intentar ingresar nuevamente.

Lamentablemente, las personas pueden intentar ingresar nuevamente al país, pero pues nosotros ya, ya queda nuestro sistema que es inadmitido.

El fenómeno sigue creciendo, cambiando de rutas y adaptándose. Mientras tanto, aumenta la preocupación por la existencia de estas ofertas ilegales y por si las medidas actuales son suficientes para frenar este tipo de conductas.