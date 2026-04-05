Cúcuta sorprendió al América de Cali y hay movimiento clave en la tabla del descenso

Este domingo 5 de abril, se jugó un único partido de la Liga BetPlay, correspondiente a la fecha 16 del campeonato. Cúcuta Deportivo recibió al América de Cali, donde lograron defender la localía en el estadio General Santander y sumaron tres puntos que son clave para sus aspiraciones.

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Antes de este partido, Cúcuta se encontraba en el puesto 20 de la tabla del descenso, pues en 15 partidos jugados apenas tenían 12 puntos, lo que los dejaba con un promedio de 0,8. Sin embargo, con este resultado llegan a 15 puntos en 16 juegos, lo que los deja con un promedio de 0,937.

Este nuevo promedio deja al Cúcuta en la posición 18, es decir, fuera de la zona de descenso. En este momento, los dos equipos que estarían cayendo al Torneo BetPlay serían Boyacá Chicó (0,86) y Jaguares de Córdoba (0,933).

La victoria de Cúcuta ante América de Cali

Cúcuta Deportivo aprovechó que América de Cali visitó la ciudad fronteriza con una nómina mixta, pues los dirigidos por David González debutan entre semana en la Copa Sudamericana ante Macará en suelo ecuatoriano.

El primer gol del encuentro fue obra del delantero Jaime Peralta con una gran acción individual. Aguantó la marca de dos hombres, logró girarse y sacó un remate difícil de alcanzar para el portero rival. La historia la liquidó Léider Berdugo con un cobro desde el punto penal.

Con esto, Cúcuta hiló dos victorias al hilo jugando en casa tras superar a Chicó la semana pasada y también llegó a cinco juegos seguidos sin perder, sumando los empates ante Atlético Nacional, Llaneros y Deportivo Pereira.

Alerta en la zona de descenso

Es importante recordar cómo funciona el sistema de descenso, pues los equipos recién ascendidos, como Cúcuta y Jaguares, no tienen promedio acumulado, por lo que cada triunfo o empate les ayuda a escalar rápidamente en esta tabla.

El verdadero riesgo lo tienen equipos como Alianza FC, Internacional de Bogotá (antes Equidad) y Deportivo Cali, que podrían caer a zona roja si enfrentan una mala racha y los equipos sin promedio suman con regularidad.