Daniel Mosquera volvió al gol y Hellas Verona se tomó un respiro: video

Este domingo 15 de diciembre, Hellas Verona FC visitó a Parma Calcio 1913 para disputar un duelo correspondiente a la fecha 16 de la Serie A 2024/25. Los comandados por Paolo Zanetti reclamaron un triunfo indispensable en el Estadio Ennio Tardini al imponerse por 2-3. Daniel Mosquera logró reencontrarse con el gol y llegó a cuatro festejos en el rentado italiano.

El 'amarillo-azul' tuvo un comienzo inmejorable contra los 'cruzados', pues anotaron un gol tempranero. Al minuto 5', Diego Coppola aprovechó una asistencia de Abdou Harroui y venció el arco custodiado por Zion Suzuki con un buen cabezazo. Al 19' llegó el empate de los locales, obra de Simon Sohm. El volante suizo, surgido en F. C. Zürich, superó a Lorenzo Montipò tras un 'pasegol' de Ange-Yoan Bonny.

La igualdad se mantuvo hasta el entretiempo. Al 57', Harroui asistió a Amin Sarr, quien decretó el 1-2 parcial con un buen derechazo. Al 74', Tomáš Suslov realizó una buena jugada y habilitó a Jackson Tchatchoua, quien se quitó de encima la marca de Jackson Tchatchoua con un espectacular 'caño'. Dailon Livramento recibió el balón y remató con potencia. Suzuki dio un rebote y Mosquera la mandó al fondo de la red.

Daniel Mosquera, el héroe de Hellas Verona

El campeón del Apertura 2023 con Atlético Bucaramanga había entrado al 67' en lugar de Harroui. Mosquera llevaba nueve partidos sin poder anotar. El delantero nacido en Quibdó no anotaba desde el pasado 20 de septiembre, cuando le convirtió al Torino. Su gol terminó siendo esencial, pues Sohm logró su doblete al 90'. Al final no quedó tiempo para más y los visitantes se impusieron por 2-3.

Hellas Verona volvió al triunfo luego de cuatro derrotas consecutivas (3-1 vs. Fiorentina; 0-5 vs. Inter de Milán; 1-0 vs. Cagliari y 1-4 vs. Empoli). Con este festejo, los de Zanetti llegaron a 15 unidades y 'escalaron' hasta la 16 posición. En la próxima jornada recibirán al AC Milan.

Parma 2 vs. Hellas Verona 3: vea el gol de Daniel Mosquera