Dávinson Sánchez dejaría el Tottenham y estaría listo para irse a un exótico destino

Dávinson Sánchez es uno de los futbolistas colombianos que cambiará de equipo en el actual mercado de pases. Después de seis años en el Tottenham, el central colombiano estaría buscando nuevos aires, y pareciera que su salida del fútbol inglés estaría bastante cerca.

Con la llegada del australiano Ange Postecoglou al banquillo de los 'Spurs', pareciera que el colombiano no tiene cabida en el equipo londinense, donde no ha tenido el mejor rendimiento en los últimos años. Cuando llegó procedente del Ajax de Ámsterdam, Dávinson tuvo un buen rendimiento en sus primeras campañas, pero de ahí en adelante, ha tenido varias dificultades.

El colombiano no pudo consolidarse como titular con técnicos de renombre como José Mourinho y Antonio Conte, además, durante las últimas campañas, ha cometido varios errores que le han costado goles y derrotas al equipo.

El central estaría buscando una salida, y se le ha vinculado con algunos clubes europeos en distintas ligas. Sin embargo, pareciera que ahora tiene una oferta formal para irse de Inglaterra.

El Spartak de Moscú de Rusia sería el equipo interesado en llevarse a Dávinson Sánchez. Según diversos reportes, ya habrían presentado una oferta formal de 12 millones de euros por el central colombiano.

Spartak Moscow have submitted €12m bid for Davinson Sánchez. Talks are at advanced stages with Tottenham ⚪️🔴



Deal still under discussion but Russian side optimistic, as @PSierraR reported. pic.twitter.com/TNH7twfGK2