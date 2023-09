James Rodríguez le respondió a sus críticos: “Nunca me han gustado los días libres”

James Rodríguez tuvo una celebración discreta, luego de que Sao Paulo venciera a Flamengo y conquistara su primera Copa de Brasil. El '10' de la Selección Colombia no sumó minutos en este certamen, y a pesar de que se mostró orgulloso y feliz por sus compañeros, no festejó alocadamente, pues sabe que no influyó directamente en la consecución de este título.

El exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich, quien logró acaparar un gran palmarés a nivel de clubes (dos Champions League, dos ediciones del Mundial de Clubes, dos versiones de la Supercopa de Europa, una Europa League, ligas con el 'merengue', los 'bávaros', Porto y Banfield), ha recibido varias críticas por su ausencia en los duelos decisivos contra el 'Fla'.

Dorival Júnior consideró que Rodríguez fuera suplente en ambos partidos. El volante colombiano, de 32 años, aceptó esta decisión y dio su aporte desde el banquillo. Cuando terminó la segunda final en el Morumbi, el número '19' del 'soberano' celebró el título con mesura y este lunes demostró su compromiso con el equipo. En vez de relajarse por el día libre que recibió la plantilla, el goleador del Mundial de Brasil 2014 se dedicó a entrenar, para llegar al estado de forma que aspira el cuerpo técnico de Sao Paulo y de la 'tricolor'.

“Nunca me han gustado los días libres”

El talentoso mediocampista surgido en Envigado publicó dos historias en su cuenta de Instagram. En la primera compartió una imagen del Sao Paulo sobre el título conseguido, la cual acompañó con emojis de aplausos y de un trofeo.

En la segunda imagen, aparece James haciendo deporte en su casa. “Nunca me han gustado los días libres”, señaló el exjugador del Olympiacos.