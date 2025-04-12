Junior cambia de casa para el 2026: no jugará en el ‘Metro’

Junior de Barranquilla vivirá un 2026 atípico y lleno de ajustes logísticos debido a la confirmación de que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez entrará en un proceso de remodelación. Las obras, según informó el propio club, buscan dejar el escenario en condiciones óptimas para recibir la final de la Copa Sudamericana del próximo año, un evento de talla internacional que exige estándares renovados en infraestructura, tecnología y comodidad para los aficionados. Ante este panorama, la directiva rojiblanca tomó decisiones importantes que modificarán la localía habitual del equipo durante la temporada.

Real Cartagena será la casa para los partidos internacionales

En diálogo con medios regionales, Fuad Char, máximo accionista del Junior, confirmó este jueves 4 de diciembre que el equipo no podrá utilizar el Metropolitano en todo el 2026. Por ello, el club ya definió cuál será su estadio alterno en los compromisos internacionales. El elegido es el estadio Jaime Morón León, casa del Real Cartagena, un escenario que cumple con las exigencias de Conmebol para albergar partidos de torneos continentales.

Para Junior, representar al país en competiciones internacionales desde una nueva ciudad será un reto importante, tanto en lo deportivo como en lo logístico.

El Romelio Martínez, la nueva sede para la Liga colombiana

Mientras tanto, los compromisos de la Liga BetPlay tendrán un tinte más barranquillero. Char anunció que el equipo utilizará el estadio Romelio Martínez, un escenario histórico y emblemático que ha sido testigo de grandes momentos del fútbol local. Aunque su capacidad es menor que la del Metropolitano, el club considera que es la mejor alternativa para mantener la competitividad sin abandonar la ciudad.

El Romelio, además, permitirá que el hincha barranquillero continúe acompañando al equipo durante la remodelación del principal escenario deportivo de la capital del Atlántico. Junior afrontará, entonces, una temporada en la que deberá adaptarse a dos sedes distintas, equilibrando el deseo de competir al máximo nivel con la necesidad de cumplir los plazos de una obra que promete modernizar uno de los estadios más importantes del país.

RELACIONADO La verdad de por qué Tolima causó polémica en su celebración en Bucaramanga

Con estos cambios, el 2026 se perfila como un año de transición, pero también como una oportunidad para que Junior reafirme su fortaleza institucional, mantenga su protagonismo deportivo y prepare el terreno para regresar al renovado Metropolitano en 2027 con un proyecto más sólido y ambicioso.