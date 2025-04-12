CANAL RCN
Deportes

Junior cambia de casa para el 2026: no jugará en el ‘Metro’

Desde Junior de Barranquilla confirmaron los estadios en los que jugará en el 2026.

Junior
Foto: @JuniorClubSA

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
04:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Junior de Barranquilla vivirá un 2026 atípico y lleno de ajustes logísticos debido a la confirmación de que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez entrará en un proceso de remodelación. Las obras, según informó el propio club, buscan dejar el escenario en condiciones óptimas para recibir la final de la Copa Sudamericana del próximo año, un evento de talla internacional que exige estándares renovados en infraestructura, tecnología y comodidad para los aficionados. Ante este panorama, la directiva rojiblanca tomó decisiones importantes que modificarán la localía habitual del equipo durante la temporada.

Real Cartagena será la casa para los partidos internacionales

En diálogo con medios regionales, Fuad Char, máximo accionista del Junior, confirmó este jueves 4 de diciembre que el equipo no podrá utilizar el Metropolitano en todo el 2026. Por ello, el club ya definió cuál será su estadio alterno en los compromisos internacionales. El elegido es el estadio Jaime Morón León, casa del Real Cartagena, un escenario que cumple con las exigencias de Conmebol para albergar partidos de torneos continentales.

Así avanzan los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: Junior y Tolima toman ventaja
RELACIONADO

Así avanzan los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: Junior y Tolima toman ventaja

Para Junior, representar al país en competiciones internacionales desde una nueva ciudad será un reto importante, tanto en lo deportivo como en lo logístico.

El Romelio Martínez, la nueva sede para la Liga colombiana

Mientras tanto, los compromisos de la Liga BetPlay tendrán un tinte más barranquillero. Char anunció que el equipo utilizará el estadio Romelio Martínez, un escenario histórico y emblemático que ha sido testigo de grandes momentos del fútbol local. Aunque su capacidad es menor que la del Metropolitano, el club considera que es la mejor alternativa para mantener la competitividad sin abandonar la ciudad.

El Romelio, además, permitirá que el hincha barranquillero continúe acompañando al equipo durante la remodelación del principal escenario deportivo de la capital del Atlántico. Junior afrontará, entonces, una temporada en la que deberá adaptarse a dos sedes distintas, equilibrando el deseo de competir al máximo nivel con la necesidad de cumplir los plazos de una obra que promete modernizar uno de los estadios más importantes del país.

La verdad de por qué Tolima causó polémica en su celebración en Bucaramanga
RELACIONADO

La verdad de por qué Tolima causó polémica en su celebración en Bucaramanga

Con estos cambios, el 2026 se perfila como un año de transición, pero también como una oportunidad para que Junior reafirme su fortaleza institucional, mantenga su protagonismo deportivo y prepare el terreno para regresar al renovado Metropolitano en 2027 con un proyecto más sólido y ambicioso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Deportes Tolima

La verdad de por qué Tolima causó polémica en su celebración en Bucaramanga

AC Milan

Fabrizio Romano lo reportó: jugador del DIM podría ser fichado por el AC Milán

Copa Libertadores

Ya son dos equipos con cupo a la Copa Libertadores 2026: así quedó la tabla de reclasificación

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

Cárcel para patrullero que amenazó, con un arma, a su expareja y la obligó a dejar su vivienda

Según información del caso, el patrullero utilizó un arma de fuego para intimidar a su excompañera y obligarla a abandonar la vivienda que compartían junto a sus hijos menores de edad en febrero de este año.

Sena

Esto es lo que cuesta una noche en el hotel del SENA: conozca las tarifas para aprendices y demás

Este es el rango de precios que se maneja en el espacio diseñado para aprendices y funcionarios.

Organización Mundial de la Salud

Conmovedor: familia perdió a su hijo de 14 años y decidió donar sus órganos

Spotify

¡Inédito! Estos son los colombianos que lideran el Spotify Wrapped 2025

Redes sociales

Reconocida página de contenido para adultos fue multada por no justificar la edad de sus usuarios