VIDEO | Heroica patrullera se lanzó al agua para salvar a niña que se ahogaba en Antioquia

Antioquia fue el escenario de una heroica y rápida acción de una patrullera. Se lanzó al agua para salvarle la vida a una niña.

El miércoles 3 de diciembre, se estaban desarrollando actividades lúdicas por el Día Internacional de la Discapacidad en La Pintada. La jornada fue destinada para que los niños pasaran una amena tarde con sus familias.

Destacan la reacción que tuvo la policía

Todo transcurría con normalidad en la piscina. Sin embargo, a las 3:08 p.m. ocurrió un hecho que por poco y era trágico.

Una niña se estaba ahogando en un costado al fondo de la piscina. Tras escuchar los desesperados gritos de los presentes, la patrullera Stefanny Zapata fue la protagonista de la heroica acción.

Sin dudarlo y portando su uniforme, corrió hacia la piscina y saltó. Antes de entrar al agua, alcanzó a quitarse el cinturón multipropósito. Luego de rescatar a la joven, le brindó primeros auxilios y la dejó a disposición del personal de salud.

“Su gesto, que trasciende las obligaciones propias del uniforme, es un recordatorio de que el servicio policial se fundamenta, ante todo, en la protección de la vida y el amor por la comunidad”, destacó la Policía.

¿Qué hacer si un niño se está ahogado?

Unicef explica en su página web que, en caso de ver que un niño se está ahogado en la piscina, es importante tener a la mano un celular para llamar en el menor tiempo posible al servicio de emergencia.

La recomendación es que quien se lance al agua sea un socorrista, una autoridad o alguien con conocimientos de primeros auxilios. Los expertos indican que la calma es fundamental.

En aras de evitar situaciones de este tipo, es clave mantener la vigilancia sobre los menores. La idea es estar a un brazo de distancia del agua. En caso de perderlo de vista, no hay que dudar en pedir ayuda.