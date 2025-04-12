CANAL RCN
Deportes

Tome nota: esto es lo que valdría llenar por completo el álbum del Mundial 2026 en Colombia

Esto serían los precios para llenar el que será el álbum más grande de la historia de los mundiales.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
04:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El anuncio oficial del álbum Panini para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, ha desatado una ola de emoción y, a la vez, una inevitable preocupación financiera entre los coleccionistas colombianos.

Esta edición no es una más; será la más grande en la historia de Panini, lo que automáticamente eleva la complejidad y el costo de la hazaña de llenarla por completo.

Los rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026: pronóstico del grupo, según la IA
RELACIONADO

Los rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026: pronóstico del grupo, según la IA

Con el torneo ampliado a 48 selecciones, el número de figuritas (o "monas", como se les conoce popularmente en Colombia) se dispara a cerca de 980 estampas, superando ampliamente las 670 a 680 de ediciones anteriores como la de Catar 2022.

¿Cuánto costaría llenar el álbum del Mundial 2026?

Aunque Panini aún no ha revelado los precios exactos para el mercado colombiano, los analistas y los resultados de ediciones anteriores permiten establecer una estimación conservadora.

Para el Mundial de Catar 2022, el sobre de cinco figuritas tuvo un costo cercano a los $3.500 pesos colombianos. La caja de 104 sobres, el formato preferido por los coleccionistas serios, rondaba los $364.000 COP.

Las colecciones más recientes, como la Copa América 2024 o el Mundial de Clubes 2025, sugieren un precio del sobre individual en el rango de $4.000 a $4.700 COP para la edición de 2026, teniendo en cuenta la inflación y el aumento de contenido.

Una diferencia clave para 2026 es que los sobres incluirán 7 figuritas en lugar de las 5 tradicionales, lo que compensa ligeramente el aumento en el número total de estampas.

Con un aumento del 54% en el número de estampas, y considerando un sobre a $4.000 COP, las estimaciones sugieren que el gasto promedio para completar el álbum superaría el medio millón de pesos y podría acercarse a los $700.000 - $800.000 COP para el coleccionista individual que minimiza los intercambios.

Una vez se conozca la lista de los 48 participantes, Panini confirmará la fecha exacta para su salida oficial a la venta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Junior de Barranquilla

Junior cambia de casa para el 2026: no jugará en el ‘Metro’

Deportes Tolima

La verdad de por qué Tolima causó polémica en su celebración en Bucaramanga

AC Milan

Fabrizio Romano lo reportó: jugador del DIM podría ser fichado por el AC Milán

Otras Noticias

Transmilenio

Evite dar vueltas: Transmilenio modificó una de sus rutas más habituales y así funcionara ahora

El servicio troncal incorporó una nueva estación y retiró tres puntos tradicionales en su recorrido.

Sena

Esto es lo que cuesta una noche en el hotel del SENA: conozca las tarifas para aprendices y demás

Este es el rango de precios que se maneja en el espacio diseñado para aprendices y funcionarios.

Organización Mundial de la Salud

Conmovedor: familia perdió a su hijo de 14 años y decidió donar sus órganos

Spotify

¡Inédito! Estos son los colombianos que lideran el Spotify Wrapped 2025

Redes sociales

Reconocida página de contenido para adultos fue multada por no justificar la edad de sus usuarios