Tome nota: esto es lo que valdría llenar por completo el álbum del Mundial 2026 en Colombia

El anuncio oficial del álbum Panini para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, ha desatado una ola de emoción y, a la vez, una inevitable preocupación financiera entre los coleccionistas colombianos.

Esta edición no es una más; será la más grande en la historia de Panini, lo que automáticamente eleva la complejidad y el costo de la hazaña de llenarla por completo.

Con el torneo ampliado a 48 selecciones, el número de figuritas (o "monas", como se les conoce popularmente en Colombia) se dispara a cerca de 980 estampas, superando ampliamente las 670 a 680 de ediciones anteriores como la de Catar 2022.

¿Cuánto costaría llenar el álbum del Mundial 2026?

Aunque Panini aún no ha revelado los precios exactos para el mercado colombiano, los analistas y los resultados de ediciones anteriores permiten establecer una estimación conservadora.

Para el Mundial de Catar 2022, el sobre de cinco figuritas tuvo un costo cercano a los $3.500 pesos colombianos. La caja de 104 sobres, el formato preferido por los coleccionistas serios, rondaba los $364.000 COP.

Las colecciones más recientes, como la Copa América 2024 o el Mundial de Clubes 2025, sugieren un precio del sobre individual en el rango de $4.000 a $4.700 COP para la edición de 2026, teniendo en cuenta la inflación y el aumento de contenido.

Una diferencia clave para 2026 es que los sobres incluirán 7 figuritas en lugar de las 5 tradicionales, lo que compensa ligeramente el aumento en el número total de estampas.

Con un aumento del 54% en el número de estampas, y considerando un sobre a $4.000 COP, las estimaciones sugieren que el gasto promedio para completar el álbum superaría el medio millón de pesos y podría acercarse a los $700.000 - $800.000 COP para el coleccionista individual que minimiza los intercambios.

Una vez se conozca la lista de los 48 participantes, Panini confirmará la fecha exacta para su salida oficial a la venta.