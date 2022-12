Miguel Ángel López no se deja y se defendió de acusaciones de dopaje del Astana

El escándalo de las agujas en el ciclismo es de no acabar y ahora salpica a un colombiano. Astana confirmó este lunes que rescindió el contrato de Miguel Ángel López por presuntos nexos con Marcos Maynar, médico español vinculado y castigado por casos de dopaje en el deporte.

Esta historia se remonta al pasado mes de julio, cuando 'Superman' fue detenido en el aeropuerto de Madrid por la policía local para investigarlo por acusaciones en su contra por los nexos con Maynar. La escuadra kazaja suspendió al colombiano y días después, la policía declaró que se trató de una revisión normal del equipaje del ciclista y no por una investigación.

Sin embargo, el anuncio del Astana de este lunes sorprendió a todos los seguidores del ciclismo y deja abierta la incertidumbre de lo que pasará con López de aquí en adelante.

"El Astana Qazaqstan Team descubrió nuevos elementos que muestran la probable conexión de Miguel Ángel López con el Dr. Marcos Maynar. En consecuencia, el equipo no tuvo otra solución que rescindir el contrato entre equipo y corredor, basado en incumplimientos de dicho contrato y las normas internas del equipo, con efecto inmediato", fue el comunicado del equipo en su portal oficial.

Miguel Ángel López se defendió del Astana

Los detalles de lo sucedido no se conocieron dado a que la escuadra quiere "preservar" sus derechos "y los del corredor", por lo que no "harán más comentarios" al respecto. Horas después, Miguel Ángel López emitió un comunicado de prensa en el que niega tener vínculos con casos de dopaje y que por tanto no acepta los motivos por los que se le canceló su contrato.

"En el día de hoy se ha comunicado públicamente la decisión del equipo Astaná Qazaqstan de rescindir el contrato que vinculaba al ciclista Miguel Ángel López con el mismo, contrato que había sido renovado en Noviembre de 2022, para la temporada 2023", comienza el texto.

Y continúa: "El ciclista Sr. Miguel Ángel López considera dicha decisión absolutamente injustificada, no existiendo ningún hecho nuevo que la justifique y que fuera desconocido en Noviembre de 2022por parte del equipo Astana, rechazando cualquier insinuación que perjudique su nombre y honor como ciclista profesional, y recordando que nunca jamás durante su carrera ha dado positivo por ninguna sustancia dopante o ha sido, siquiera, objeto de investigación por parte de las autoridades competentes".

Por último, los abogados defensores de López confirmaron que tomarán "todas las acciones legales que le asisten en defensa de sus derechos, ante lo que entiende un claro caso de despido abusivo y sin justa causa".