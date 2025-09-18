CANAL RCN
Deportes Video

Tragedia: murió estrella del fútbol segundos después de marcar un gol

Tras el momento de euforia, el jugador se desplomó y, a pesar de la intervención médica, no pudo volver a reaccionar.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
06:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol se encuentra de luto debido a que una estrella mundial, que se encontraba participando en un torneo senior en Belgrado, Serbia, murió en medio de un partido.

Se trata de Dejan Milovanović, que tenía 41 años, jugó profesionalmente hasta el 2014 y se destacó como uno de los grandes capitanes del Estrella Roja de Belgrado.

Conmoción en el mundo del deporte: murió un futbolista en un trágico accidente
RELACIONADO

Conmoción en el mundo del deporte: murió un futbolista en un trágico accidente

Además, en el 2008 tuvo la posibilidad de ser convocado para defender los colores de su país en el ámbito internacional. Esto, tras hacer parte de la Selección Sub-21 de Serbia entre el 2003 y el 2007.

La muerte de Dejan Milovanović, el jugador que dejó una huella en el fútbol europeo, ocurrió el pasado 16 de septiembre de 2025.

Esta fue la causa de la muerte de Dejan Milovanović, la estrella del fútbol que se destacó en Serbia

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, Dejan Milovanović realizó un gol en el torneo senior que se encontraba disputando y, tras la euforia de la celebración, se desplomó y no volvió a reaccionar.

En medio de esa angustiosa situación, una ambulancia fue llamada de inmediato y llegó en cuestión de minutos a la cancha. Sin embargo, a pesar de que se realizaron varios ejercicios de reanimación, el corazón de Dejan Milovanović no volvió a responder.

Fue así como el personal médico informó que, lastimosamente, el exfutbolista profesional murió a causa de un infarto.

Este fue el mensaje de luto del Estrella Roja tras la inesperada muerte de Dejan Milovanović

El Estrella Roja recordó a Dejan Milovanović como uno de sus jugadores históricos insignia y le envió un profundo mensaje de condolencia a sus familiares.

"¿Cómo le explico a nuestro hijo?": desgarrador mensaje de la esposa del futbolista profesional que murió
RELACIONADO

"¿Cómo le explico a nuestro hijo?": desgarrador mensaje de la esposa del futbolista profesional que murió

"Con gran pesar informamos a la afición del Estrella Roja que el excentrocampista y capitán, Dejan Milovanović, nos ha dejado prematuramente a los 41 años", comenzó manifestando el club en un comunicado.

"Dejan amaba el fútbol y al Estrella Roja, sobre todo. Se escribirá que fue en el campo donde el corazón del gran jugador, luchador y maestro, dejó de latir. Gracias por cada tiro, centro, duelo ganado, balón interceptado, gol, título y doblete. Expresamos su más sentido pésame a la familia", concluyó el club.

La carrera profesional de Dejan Milovanović fue así:

  • Estrella Roja: del 2001 al 2008.
  • Lens de Francia: del 2008 al 2010.
  • Estrella Roja: del 2010 al 2011.
  • Panions de Grecia: del 2011 al 2013.
  • Voždovac de Serbia: del 2013 al 2014.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz, el más flojo del Bayern en Champions: sorpresiva y negativa calificación

Dayro Moreno

Dayro Moreno no se cansa de hacer historia: el nuevo récord que alcanzó

Once Caldas

Con doblete de Dayro Moreno, Once Caldas venció a Independiente del Valle por Sudamericana

Otras Noticias

Comercio

Top 20 de las marcas más amadas por los colombianos en 2025: hay sorpresas

Un estudio reveló que menos del 20% de las marcas en el país logran generar un vínculo emocional sólido con los consumidores.

Cundinamarca

¿Qué hubo detrás del motín que provocó voraz incendio en Funza? Pistas y detalles nuevos

Ya hay información sobre los internos fallecidos, así como las posibles causas del motín.

Tecnología

IOS 26: Estos son los modelos de IPhone que no serán compatibles con nueva actualización

Estados Unidos

Hallan el cuerpo de una adolescente en el Tesla de reconocido cantante: tendrían el mismo tatuaje

Alimentos

Los alimentos más efectivos para reducir el cortisol y equilibrar la mente