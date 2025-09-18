Tragedia: murió estrella del fútbol segundos después de marcar un gol

El fútbol se encuentra de luto debido a que una estrella mundial, que se encontraba participando en un torneo senior en Belgrado, Serbia, murió en medio de un partido.

Se trata de Dejan Milovanović, que tenía 41 años, jugó profesionalmente hasta el 2014 y se destacó como uno de los grandes capitanes del Estrella Roja de Belgrado.

Además, en el 2008 tuvo la posibilidad de ser convocado para defender los colores de su país en el ámbito internacional. Esto, tras hacer parte de la Selección Sub-21 de Serbia entre el 2003 y el 2007.

La muerte de Dejan Milovanović, el jugador que dejó una huella en el fútbol europeo, ocurrió el pasado 16 de septiembre de 2025.

Esta fue la causa de la muerte de Dejan Milovanović, la estrella del fútbol que se destacó en Serbia

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, Dejan Milovanović realizó un gol en el torneo senior que se encontraba disputando y, tras la euforia de la celebración, se desplomó y no volvió a reaccionar.

En medio de esa angustiosa situación, una ambulancia fue llamada de inmediato y llegó en cuestión de minutos a la cancha. Sin embargo, a pesar de que se realizaron varios ejercicios de reanimación, el corazón de Dejan Milovanović no volvió a responder.

Fue así como el personal médico informó que, lastimosamente, el exfutbolista profesional murió a causa de un infarto.

Este fue el mensaje de luto del Estrella Roja tras la inesperada muerte de Dejan Milovanović

El Estrella Roja recordó a Dejan Milovanović como uno de sus jugadores históricos insignia y le envió un profundo mensaje de condolencia a sus familiares.

"Con gran pesar informamos a la afición del Estrella Roja que el excentrocampista y capitán, Dejan Milovanović, nos ha dejado prematuramente a los 41 años", comenzó manifestando el club en un comunicado.

"Dejan amaba el fútbol y al Estrella Roja, sobre todo. Se escribirá que fue en el campo donde el corazón del gran jugador, luchador y maestro, dejó de latir. Gracias por cada tiro, centro, duelo ganado, balón interceptado, gol, título y doblete. Expresamos su más sentido pésame a la familia", concluyó el club.

La carrera profesional de Dejan Milovanović fue así: