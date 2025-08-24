Conmoción en el mundo del deporte: murió un futbolista en un trágico accidente

Este 24 de agosto de 2025, se confirmó una noticia que tiene en shock y de luto al fútbol ecuatoriano y mundial.

Marcos Olmedo, el futbolista ecuatoriano que tenía 26 años, jugaba de volante y actualmente militaba en el Mushuc Runa, falleció.

El mediocampista estuvo con su equipo el pasado 23 de agosto de 2025, en el estadio Bellavista, en el partido que el Mushuc Runa jugó en condición de visitante con Macará y perdió 2-1.

En esta ocasión, Marcos Olmedo permaneció durante los 90 minutos en el banco de suplentes y, posteriormente, en la mañana de este 24 de agosto, tuvo la intención de transportarse en su vehículo hacia la ciudad de Quinindé.

Sin embargo, según reportaron las autoridades, se estrelló fuertemente contra otro vehículo que estaba en la vía y, lamentablemente, murió.

Así fue el accidente en el que murió Marcos Olmedo, el futbolista ecuatoriano

De acuerdo con lo que se ha conocido a través de las cámaras de seguridad del sector en el que se presentó el accidente, el impacto entre los dos vehículos fue a las 6:55 de la mañana (hora de Ecuador).

En la grabación se puede presenciar que el automóvil del futbolista Marcos Olmedo invadió el carril que estaba circulando en el sentido contrario y que el otro conductor no pudo evitarlo.

De esa manera, hasta este momento, las autoridades han establecido la hipótesis de que, presuntamente, el futbolista del Mushuc Runa pudo haberse quedado dormido mientras que conducía.

Sin embargo, las investigaciones continuarán avanzando para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió.

El Mushuc Runa y la Federación Ecuatoriana de Fútbol lamentaron la muerte del futbolista Marcos Olmedo

Después de que se confirmó la muerte del futbolista Marcos Olmedo, el Mushuc Runa escribió el siguiente mensaje de condolencia en sus redes sociales:

Con profundo pesar, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador, Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos.

Además, la Federación Ecuatoriana de Fútbol también redactó un sentido comunicado tras la muerte de Marcos Olmedo.

"La Federación Ecuatoriana de Fútbol lamenta con gran pesar el sensible deceso de quien en vida fue Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa, quien también defendió las camisetas de Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito y El Nacional, club con el que fue campeón de la Copa Ecuador en 2024", se precisó en la primera parte del comunicado.

"Expresamos nuestras más sensibles condolencias a su familia, a sus compañeros y a todos quienes forman parte del Mushuc Runa, así como a la comunidad deportiva del país", se concluyó.