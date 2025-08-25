"¿Cómo le explico a nuestro hijo?": desgarrador mensaje de la esposa del futbolista profesional que murió

Marcos Olmedo, el futbolista ecuatoriano que tenía 26 años y actualmente jugaba en el Mushuc Runa, murió el pasado 24 de agosto de 2025, en horas de la mañana.

El futbolista iba en su vehículo por la vía que conducía hasta la ciudad de Quinindé y estuvo involucrado en un trágico accidente que le dejó heridas muy graves.

De acuerdo con lo que se ha podido ver en las cámaras de seguridad del sector, Marcos Olmedo se chocó de frente contra otro automóvil que no pudo evitarlo al invadir el carril contrario.

Además, según las primeras teorías, todo parece indicar que el futbolista se habría quedado dormido mientras que conducía. Sin embargo, las investigaciones todavía se están realizando.

Luego de que las autoridades, el Mushuc Runa y la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmaron la muerte de Marcos Olmedo, Evelyn Clavijo, su esposa, subió un desgarrador post a Facebook y escribió unas palabras realmente conmovedoras.

Este fue el desgarrador mensaje de Evelyn Clavijo, la esposa de Marcos Olmedo, el futbolista ecuatoriano que murió en un trágico accidente

Evelyn Clavijo, la esposa del futbolista Marcos Olmedo, citó una foto que se tomó con el mediocampista cuando fue campeón con El Nacional y manifestó que no tiene idea de cómo va a hacer para superar el dolor que la está invadiendo.

"¿Cómo te supero, amor de mi vida? ¿Cómo le explico esto a nuestro hijo? Duele y desgarra el alma. Descansa en paz, mi amor bonito", escribió la esposa de Marcos Olmedo.

Fue así como una gran cantidad de seguidores se solidarizaron con su luto y la apoyaron con mensajes de fortaleza.

Evelyn Clavijo, la esposa del futbolista Marcos Olmedo, que falleció en un accidente de tránsito, emitió un segundo mensaje

Luego de su primer pronunciamiento, Evelyn Clavijo notó un par de mensajes malintencionados y volvió a hablar para pedir respeto por la situación y exaltar a Marcos Olmedo como un gran hombre.

"No tengo que decir mucho, los que conocieron a Marcos Olmedo saben el tipo de persona que fue. Me enseñó que siempre se tiene que dar de lo que hace falta, no de lo que te sobra. Me da terror ver los comentarios malintencionados, no nos dábamos una vida de lujos y nos arropábamos hasta donde la cobija nos alcanzaba", detalló.

"Queríamos la casita para Lemarcus (su hijo) y esa era la prioridad, por eso dejamos cualquier cosa de lado. Soy la esposa, nos conocimos hace casi 7 años, nos casamos y tuvimos un lindo niño. Con el corazón roto escribo estas líneas, no le deseo a nadie esto que estoy sintiendo. Tengamos empatía y pregunten quién es Marcos Olmedo", concluyó.