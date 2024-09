Denuncian fuertes problemas en el América de Cali: “Hay muchas quejas”

Uno de los equipos que ha sido protagonista durante el segundo semestre del fútbol colombiano es América de Cali, teniendo en cuenta el gran rendimiento que ha mostrado el equipo de ‘Polilla’ Da Silva, que se encuentra en la segunda posición con 23 unidades y ya tiene un pie en la siguiente ronda del torneo local.

Sin embargo, no todo es armonía en el equipo escarlata, esto teniendo en cuenta las fuertes denuncia que dio a conocer Carlos Antonio Vélez, quien en su programa ‘Palabras Mayores’ aseguró que recibido algunas denuncias que hay “malos tratos” dentro del América de Cali, lo que ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

¿Problemas en el América de Cali?

En primera instancia, Carlos Antonio Vélez afirmó que la información que le llegó durante las últimas horas no se ha podido verificar, pero aseguró que, si hay una gran cantidad de quejas de lo que está sucediendo dentro del América de Cali, lo ha generado un sinfín de comentarios entre todos los seguidores.

“Tengo que verificar, pero me han llegado un montón de denuncias de malos tratos administrativos en la institución. Don Tulio me dijo que él ya no se metía, que casi no estaba al tanto de lo que acontecía en el América, que era su hija, que ha demostrado ser una ejecutiva importante, le pediría a todos que averiguarán qué es lo que está pasando en la interna de América”, aseguró el periodista en mención.

Además, el reconocido periodista afirmó que las quejas no llegan precisamente de los jugadores, cuerpo técnico, sino de miembros de la institución, lo que ha generado cada vez más preocupación en el periodista.

“No es propiamente en el grupo de jugadores ni cuerpo técnico, estamos hablando de la entidad, de la institución, tengo muchas quejas que estoy tratando de verificar”, finalizó el reconocido periodista sobre la situación el América de Cali.

Polémica por el arbitraje del juego América vs. Fortaleza

Al parecer esta no es la única polémica que tiene el América de Cali, pues en el último compromiso del equipo escarlata se presentó una fuerte queja por parte del entrenador de Fortaleza, quien aseguró que la escuadra caleña fue beneficiada por el juez central, esto teniendo en cuenta las decisiones que tomó el réferi durante los 90 minutos.

“Hoy vinimos a competir de buena manera ante uno de los mejores equipos del país, entonces Fortaleza es un club muy fuerte (...) Estamos aprendiendo y ya miraremos qué es lo que pasa para la próxima fecha (…) Yo quisiera estar algún día del otro lado de la rueda, no tiene presentación lo que pasó hoy (...) Siempre nos tienen que agregar sobre la adición, yo quisiera ver si fuera al revés. vito a que nos respeten un poco, hemos venido haciendo un muy buen trabajo y lo que pasó hoy, deja mucho que pensar”, finalizó.