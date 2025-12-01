CANAL RCN
Deportivo Cali sigue soñando con conquistar la Copa Libertadores Femenina: así fue su victoria ante São Paulo

Las azucareras se impusieron este domingo ante Sao Paulo de Brasil.

octubre 12 de 2025
10:02 p. m.
Colo Colo dio otro paso en una gran campaña al vencer 1-0 a Libertad este domingo y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores femenina en Argentina, en las que se medirá con Deportivo Cali, que superó 2-0 a São Paulo en el cierre de los cuartos de final.

Chilenas y colombianas chocarán el miércoles por el pase a la final del 18 de octubre, en la que enfrentarán al cuadro vencedor de la pugna brasileña, que enfrentará el mismo día al todopoderoso Corinthians, campeón defensor, con Ferroviária.

En el cotejo nocturno en el estadio Florencio Sola de Banfield, provincia de Buenos Aires, el Cali consiguió su primer pase a semis en una gran victoria frente al Tricolor paulista, que tuvo más la pelota, pero careció de claridad y pagó con creces dos desatenciones.

Deportivo Cali se medirá con Colo Colo en semifinales

María Marquínez (34') abrió la cuenta para las verdes tras un pelotazo largo en el que Kaká intentó ceder a su portera, pero no hizo más que asistir a la delantera rival, que definió con un toque sutil al primer palo ante la salida de Agudelo.

Nervioso e impreciso, Sao Paulo no supo quebrar la resistencia cafetera, y en la segunda mitad Paola García (64', de penal) estampó el 2-0 definitivo con un remate esquinado desde los once metros.

"Como delantera estoy feliz por anotar y que le sirva al equipo. Ahora, los partidos hay que jugarlos. Aquí todos los equipos venimos con el mismo objetivo. Tenemos 24 horas de alegría y después ya a concentrarnos en lo que viene", afirmó Marquínez.

Por su parte, la mediocampista Camilinha, una de las figuras del conjunto paulista, lamentó la eliminación de su equipo en su primera participación en el principal torneo de clubes de Sudamérica.

"Hicieron dos goles y en un contraataque. Cometimos errores que no se pueden cometer en una Copa Libertadores, y después es muy difícil correr en desventaja de dos goles. Esto no es lo que queríamos, pero hay que levantar la cabeza", afirmó.

