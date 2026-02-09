CANAL RCN
Omar Pérez recibió el alta médica: último comunicado sobre su estado de salud

Omar Pérez compartió un nuevo comunicado tras su emergencia médica y envió un mensaje que llevó tranquilidad a la hinchada y al mundo del fútbol.

Omar Pérez/ Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
05:25 p. m.
La familia del fútbol colombiano respiró con alivio en las últimas horas luego de conocerse una noticia esperanzadora sobre la salud de Omar Pérez, una de las grandes leyendas de Independiente Santa Fe.

El pasado miércoles 4 de febrero, el exvolante argentino atravesó un momento crítico luego de presentar un fuerte dolor en el pecho que no desaparecía. Pérez tuvo que ser trasladado de urgencia a la Clínica Marly de Bogotá, donde tras varios exámenes se confirmó que había sufrido un infarto.

De inmediato, el hombre de 44 años fue internado y sometido a un procedimiento médico que incluyó la colocación de un stent, una pequeña malla metálica que permite mantener abierta una arteria del corazón que estaba bloqueada. Gracias a la rápida atención, su evolución fue positiva.

El comunicado de Omar Pérez tras recibir el alta médica

A través de un mensaje emotivo, Omar confirmó que ya fue dado de alta y agradeció el apoyo recibido durante estos días difíciles.

“Quiero tomarme un momento para compartirles una noticia importante y, sobre todo, agradecerles de corazón por todo su apoyo. Como todos saben, hace unos días enfrenté un problema de salud inesperado, un infarto, que sin duda fue un momento difícil para mí y mi familia… hoy puedo decirles con gran alivio que ya recibí el alta médica”.

En el mismo comunicado, destacó el profesionalismo del equipo médico y agradeció especialmente a los doctores Salazar y Pacheco por su dedicación.

Ahora viene la recuperación en casa

El exfutbolista explicó que deberá seguir estrictamente las indicaciones médicas y tomarse algunos días de descanso en casa, priorizando su recuperación total.

“Mi prioridad es sanar completamente, estar bien para mi familia, para Thiago y Franco y, poco a poco, volver a mis actividades cuando sea el momento adecuado. Prometo hacerlo sin apresurarme y siguiendo todo al pie de la letra”.

Pérez también tuvo palabras para la hinchada, sus excompañeros y los clubes que le enviaron mensajes de apoyo, asegurando que cada muestra de cariño fue un motor fundamental en este proceso.

