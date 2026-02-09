CANAL RCN
Santa Fe está cerca de concretar el fichaje más caro de su historia: así va el negocio

Santa Fe está cerca de concretar el fichaje más caro de su historia y prepara una operación récord para reforzar su plantilla de cara al 2026.

febrero 09 de 2026
08:21 p. m.
Independiente Santa Fe podría estar a horas de romper uno de sus propios paradigmas en el mercado de fichajes. Bajo la administración de Independiente Santa Fe, no es común hablar de compras directas de jugadores.

Y es que en la era del presidente Eduardo Méndez, la política ha estado enfocada en préstamos o futbolistas libres. Sin embargo, el panorama para 2026 parece diferente.

El club cardenal está muy cerca de cerrar una operación que, de concretarse, se convertiría en la más costosa en toda su historia, una señal clara de que la dirigencia busca dar un golpe de autoridad pensando en los retos locales e internacionales.

Brayan Ceballos, la prioridad del cuerpo técnico

El nombre que ilusiona a la hinchada es el del defensor central Brayan Ceballos, zaguero de 24 años que se ha convertido en prioridad absoluta para el cuerpo técnico.

Según informó el periodista Felipe Sierra, Santa Fe espera igualar en las próximas horas la cifra solicitada por New England Revolution para hacerse con los derechos del jugador, la cual es cerca de 1,2 millones de dólares, monto que marcaría un récord para el club bogotano.

Ceballos es visto como un central joven, con buena proyección y margen de crecimiento, lo que también lo convierte en una apuesta interesante a futuro desde lo deportivo y lo económico.

Un negocio “pactado de palabra” y a la espera del empujón final

Desde la dirigencia ya reconocieron que el acuerdo está adelantado. El propio presidente del club confirmó hace algunos días que el negocio está “pactado de palabra” y que ahora esperan el respaldo de la afición a través de los abonos para terminar de cerrar la operación.

Mientras avanzan las conversaciones finales, Santa Fe sigue ajustando su plantilla para un 2026 exigente, con el objetivo de volver a ser protagonista. Además de Ceballos, se espera la llegada de un extremo más.

