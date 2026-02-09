CANAL RCN
Colombia

Así funciona el plan de contingencia ante el caos en Migración Colombia en principales aeropuertos del país

La activación del plan especial de contingencia busca reducir el impacto del ‘plan tortuga’ en los controles migratorios del aeropuerto El Dorado.

Migración Colombia activó plan de contingencia ante el caos en aeropuerto El Dorado por ‘plan tortuga’
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
08:47 p. m.
El ‘plan tortuga’ implementado por los sindicatos de funcionarios de Migración Colombia continúa generando extensas demoras en los principales aeropuertos internacionales del país.

Esta acción ha llevado a que se hagan largas filas con tiempos de espera que alcanzan hasta dos horas para los pasajeros.

Los sindicatos de migración argumentan que el gobierno les ha incumplido con los acuerdos alcanzados hace más de año y medio.

Así es el plan de contingencia ante caos en Migración en aeropuertos

Las autoridades migratorias anunciaron que han dispuesto de 50 funcionarios para atender la situación en los tres aeropuertos principales: El Dorado en Bogotá, José María Córdova en Medellín y Rafael Núñez en Cartagena.

La medida de protesta se extiende a todos los aeropuertos del país que operan vuelos internacionales, afectando tanto salidas como llegadas.

En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, las filas de pasajeros contrastan con las áreas equipadas con sistema ‘Biomig’, que operan sin intervención directa de agentes migratorios.

Los usuarios que requieren atención de funcionarios de migración enfrentan esperas promedio de entre una hora y media a dos horas, según reportes de las autoridades aeroportuarias.

Las consecuencias del ‘plan tortuga’ en los principales aeropuertos

Hasta el momento, en el Aeropuerto El Dorado se ha registrado la demora de un vuelo internacional de salida, mientras que 10 vuelos de llegada han experimentado retrasos por el ‘plan tortuga’.

La medida de protesta responde principalmente a la falta de personal y equipamiento insuficiente para atender el elevado flujo de pasajeros internacionales.

Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los viajeros con vuelos internacionales llegar con cuatro horas de anticipación al aeropuerto para evitar contratiempos.

La situación continúa en desarrollo en los principales terminales aéreos del país, mientras se espera una resolución entre el gobierno y los sindicatos de migración.

