CANAL RCN
Economía

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Consulte el resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 9 de febrero de 2026, con los números ganadores y el resumen del sorteo.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 9 de febrero de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
10:40 p. m.
Este lunes 9 de febrero de 2026 los aficionados de las loterías en Colombia estuvieron pendientes de los resultados oficiales de dos de los juegos más esperados: la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima.

Tras haber jugado y comparar tu billete con los números ganadores, aquí te dejamos el resumen completo de lo que cayó hoy.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 9 de febrero de 2026

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se jugaron en la noche de este lunes, con el sorteo Nro. 4789, entregando importantes premios en diversas categorías.

  • Número ganador: 8059
  • Serie: 170.

Además de los premios principales, los apostadores que jugaron esta noche pueden consultar el resultado de la “Revancha” y otras modalidades habituales en la página oficial o en los canales de comunicación de la Lotería de Cundinamarca.

Resultados de la Lotería del Tolima del 9 de febrero de 2026

Por su parte, la Lotería del Tolima realizó su sorteo correspondiente a este lunes con el plan de premios tradicional que incluye un premio mayor de varios millones de pesos.

  • Número ganador: 5556
  • Serie: 014.

Los apostadores que participaron hoy pueden verificar estos resultados para saber si sus billetes fueron premiados y acudir a reclamar en los puntos autorizados.

Recuerde que puede ver todos los sorteos de lotería y chances más importantes del país.

