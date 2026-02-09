Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Este lunes 9 de febrero de 2026 los aficionados de las loterías en Colombia estuvieron pendientes de los resultados oficiales de dos de los juegos más esperados: la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima.

Tras haber jugado y comparar tu billete con los números ganadores, aquí te dejamos el resumen completo de lo que cayó hoy.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 9 de febrero de 2026

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se jugaron en la noche de este lunes, con el sorteo Nro. 4789, entregando importantes premios en diversas categorías.

Número ganador: 8059

Serie: 170.

Además de los premios principales, los apostadores que jugaron esta noche pueden consultar el resultado de la “Revancha” y otras modalidades habituales en la página oficial o en los canales de comunicación de la Lotería de Cundinamarca.

Resultados de la Lotería del Tolima del 9 de febrero de 2026

Por su parte, la Lotería del Tolima realizó su sorteo correspondiente a este lunes con el plan de premios tradicional que incluye un premio mayor de varios millones de pesos.

Número ganador: 5556

Serie: 014.

Los apostadores que participaron hoy pueden verificar estos resultados para saber si sus billetes fueron premiados y acudir a reclamar en los puntos autorizados.

Recuerde que puede ver todos los sorteos de lotería y chances más importantes del país.