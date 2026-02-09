Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 9 de febrero de 2026
Consulte el resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 9 de febrero de 2026, con los números ganadores y el resumen del sorteo.
10:40 p. m.
Este lunes 9 de febrero de 2026 los aficionados de las loterías en Colombia estuvieron pendientes de los resultados oficiales de dos de los juegos más esperados: la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima.
Tras haber jugado y comparar tu billete con los números ganadores, aquí te dejamos el resumen completo de lo que cayó hoy.
Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 9 de febrero de 2026
Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se jugaron en la noche de este lunes, con el sorteo Nro. 4789, entregando importantes premios en diversas categorías.
- Número ganador: 8059
- Serie: 170.
Además de los premios principales, los apostadores que jugaron esta noche pueden consultar el resultado de la “Revancha” y otras modalidades habituales en la página oficial o en los canales de comunicación de la Lotería de Cundinamarca.
Resultados de la Lotería del Tolima del 9 de febrero de 2026
Por su parte, la Lotería del Tolima realizó su sorteo correspondiente a este lunes con el plan de premios tradicional que incluye un premio mayor de varios millones de pesos.
- Número ganador: 5556
- Serie: 014.
Los apostadores que participaron hoy pueden verificar estos resultados para saber si sus billetes fueron premiados y acudir a reclamar en los puntos autorizados.
Recuerde que puede ver todos los sorteos de lotería y chances más importantes del país.