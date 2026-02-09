Alimentación adecuada para prevenir la acidez estomacal, según especialistas

La acidez estomacal es un dolor en el pecho, justo detrás del esternón. Usualmente el dolor suele empeorar luego de comer, durante la noche o cuando se está acostado.

Según especialistas, la mayoría de los pacientes logran controlar estos malestares con cambios en el estilo de vida y medicamentos de venta libre. No obstante, cuando estos síntomas son constantes puede ser señal de alguna afección más grave.

¿Qué causa la acidez estomacal?

Expertos de Mayo Clinic dieron a conocer que la indigestión puede desencadenarse por distintos factores: alimentos grasosos, aceitosos o picantes, cafeína, chocolate, alcohol o bebidas carbonatadas, comer en exceso, ansiedad, fumar, consumir ciertos medicamentos entre algunos antibióticos, analgésicos y suplementos de hierro.

La indigestión puede ser causada por dispepsia funcional o no ulcerosa que se encuentra relacionada con el síndrome de intestino irritable. No obstante, esto también puede ser síntoma de otras enfermedades digestivas: pancreatitis, enfermedad celíaca, síndrome del intestino irritable, gastritis, cálculos biliares, diabetes, entre otras.

"La acidez estomacal se produce cuando el contenido ácido del estómago se desplaza hacia el esófago, que es mucho menos resistente al ácido. Esto provoca irritación y daño en el revestimiento del esófago, literalmente una quemadura que causa dolor", explica el Dr. East de Mayo Clinic.

Pese a la gran variedad de factores, también se han asociado otros tales como la cebollas, frutas cítricas, alimentos a base de tomate y la menta.

¿Cómo prevenir los malestares?

Según los expertos, se pueden tomar distintas medidas preventivas como tomar antiácidos cuando aparecen los síntomas. No obstante, el especialista East manifestó que no se puede abusar de estos medicamentos.

Así mismo, reiteró cambios importantes en el estilo de vida. Algunos de estos son consumir alimentos bajos en grasa, reducir la ingesta de alcohol y afrontar el estrés y la ansiedad, pues estos juegan un papel fundamental en varios síntomas gastroenterológicos como el síndrome de intestino irritable.

“Coma la comida principal al mediodía. No coma en las tres horas previas a acostarse. Evite las comidas grasas. Beba alcohol con moderación y considere elevar la cabecera de la cama”, finalizó el especialista.