CANAL RCN
Internacional

Dos muertos y un sobreviviente en bombardeo de Estados Unidos a ‘narcolancha’ en el Pacífico

El gobierno de Donald Trump confirmó que ascienden a 130 los muertos en estos operativos marítimos.

Foto: @Southcom

AFP

febrero 09 de 2026
09:48 p. m.
Estados Unidos anunció en las últimas horas la muerte de dos presuntos ‘narcoterroristas’ en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico.

Con esta nueva operación, se elevaría a 130 el número de víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región.

Con el argumento de combatir el narcotráfico, el gobierno del presidente Donald Trump desplegó en septiembre un contingente de militar en el Caribe y el Pacífico oriental, donde al menos 38 embarcaciones han sido destruidas.

Trump asegura que los cárteles del narcotráfico operan desde Venezuela

"Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió", indicó este lunes el Comando Sur en su cuenta de X.

Agregó que la Guardia Costera estadounidense fue notificada para activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente.

Bombardean tercera ‘narcolancha’ desde la captura de Nicolás Maduro

Se trató de la tercera embarcación en ser destruida desde que Estados Unidos depuso al presidente venezolano Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas y otras regiones del país el 3 de enero.

Antes de ser capturado, Maduro acusó a Estados Unidos de querer derrocarlo con el despliegue militar en el Caribe, en lugar de combatir el narcotráfico.

Maduro se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta un juicio por narcotráfico.

En enero, los familiares de dos trinitenses que murieron el año pasado durante un ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación demandaron al gobierno de Trump por homicidio culposo.

