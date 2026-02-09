¡Caos en el juego! Así fue el icónico ingreso de Karola a la casa más famosa de Colombia

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran atravesando por la quinta semana de competencia y las disputas no se han hecho esperar.

La más reciente eliminación, que dejó por fuera del juego a Sara Uribe y Marilyn Patiño, también ha generado un amplio impacto entre todos ya que algunos jugadores llegaron a manifestar que la casa iba a “quedarse sin mujeres”.

Ante la preocupación por la ausencia de algunos famosos, el ‘Jefe’ decidió que era hora de que una nueva mujer pudiera ingresar a la competencia para otorgar más debates y lazos polémicos en juego. Por esto, Karola fue confirmada para ingresar en medio de la competencia.

Karola ingresa a La Casa de los Famosos

Lo que parecía una jornada tranquila y sin novedad se vio interrumpida por el primer “congelado” de la temporada. Dicha actividad, famosa de las dos primeras ediciones del programa, consiste en que el ‘Jefe’ debe dar la orden de que ningún jugador se mueva, mientras que una persona ajena a la competencia entra a las instalaciones del lugar.

En esta oportunidad, no entró ningún familiar ya que se trató de la orden directa para que Karola pudiera ingresar y sorprender a todos en el juego. Su llegada causó gran impacto entre todos ya que las primeras reacciones fueron la de famosos como Valentino Lázaro, quien no dudó en mostrarse serio ante la llegada de la mujer.

Así mismo, con un plumón en la mano, manifestó que se encontraba limpiando el polvo de la casa al tener estar al tanto de los "muebles". No obstante, la mujer protagonizó un fuerte enfrentamiento con Valentino al finalizar la dinámica de "congelados".

Karola revela sus planes al ingresar a La Casa de los Famosos

Desde el anuncio oficial de la participación de la mujer las redes sociales han estallado ya que, según sus propios comentarios, la famosa ya ha tenido serias polémicas con algunos de los jugadores.

Este es el caso de Valentino Lázaro, quien fue denominado por Karola como un “sapo” al recalcar que hablaba bastante sobre otras personas. Así mismo, tuvo la oportunidad de hablar sobre Beba de la Cruz al mencionar que no se encontraba de acuerdo con algunas conductas de la mujer.

Dentro de sus objetivos en la casa también se encuentra hablar con Mariana Zapata ya que llegó a recalcar que tenía asuntos pendientes con la modelo antioqueña. Por otro lado, explicó que no tenía ningún tipo de discusión con Campanita y que llegó a admirar los personajes que interpretó Marilyn en la competencia.