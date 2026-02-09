CANAL RCN
¡Imparable! Luis Javier Suárez marcó al 90+10 y salvó al Sporting ante Porto

Luis Javier Suárez apareció en el último suspiro con gol y empató el clásico portugués: vea la anotación.

Luis Javier Suárez
FOTO: AFP

febrero 09 de 2026
08:31 p. m.
Luis Javier Suárez volvió a confirmar por qué atraviesa el mejor momento de su carrera en Europa. El delantero colombiano fue el gran protagonista del clásico del fútbol portugués entre Sporting CP y FC Porto, al marcar el gol del empate 1-1 en el último suspiro del partido, disputado en el Estádio do Dragão, por la Primeira Liga.

El encuentro, cargado de intensidad y tensión desde el arranque, parecía sentenciado a favor del Porto hasta los instantes finales.

Gol agónico de Luis Fernando Suárez

El equipo local se había puesto en ventaja al minuto 76, gracias a una anotación del mediocampista Seko Fofana, que hizo explotar a la afición azul y blanca. Con ese resultado, el Porto se quedaba con tres puntos claves en la lucha por el campeonato.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba el minuto 90+10, el partido dio un giro inesperado. Sporting encontró una última oportunidad desde el punto penal y todas las miradas se dirigieron a Luis Javier Suárez.

El colombiano ejecutó el cobro, pero el arquero logró detener el disparo. Lejos de rendirse, Suárez reaccionó con rapidez, tomó el rebote y empujó el balón al fondo de la red, sellando un empate agónico que silenció el Dragão.

El gol no solo evitó una derrota dolorosa para el Sporting, sino que ratificó el carácter y la capacidad decisiva del atacante colombiano en los momentos más complejos.

Su celebración fue una mezcla de alivio y euforia, reflejo del valor del tanto conseguido en uno de los escenarios más difíciles de Portugal.

Sporting sigue en la pelea y Suárez lidera la ofensiva

Con este resultado, el Sporting CP se mantiene a cuatro puntos del líder, en una tabla que sigue apretándose jornada tras jornada. Aunque el empate no permitió recortar distancias con el Porto, sí evitó un golpe que habría complicado seriamente sus aspiraciones al título.

En el plano individual, Luis Javier Suárez continúa firmando una temporada sobresaliente. Con el tanto ante el Porto, el colombiano llegó a 19 goles en la liga portuguesa, igualando a Vangelis Pavlidis en la cima de la tabla de goleadores.

Además, ya suma 23 participaciones directas en goles, entre anotaciones y asistencias, consolidándose como el jugador más determinante del Sporting en el torneo.

Su rendimiento no solo ha sido clave para su equipo, sino que también lo posiciona como uno de los futbolistas colombianos más destacados en el fútbol europeo esta temporada.

