Presidente de Santa Fe recibió dura multa por lo sucedido en el partido ante Atlético Nacional

La polémica que dejó el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional sigue generando repercusiones. Esta vez, la Dimayor confirmó una sanción contra el presidente del club cardenal, Eduardo Méndez, por lo ocurrido al finalizar el encuentro disputado en el estadio El Campín.

Aquel compromiso terminó con victoria 2-1 para el conjunto verdolaga, pero el cierre del partido estuvo marcado por una decisión arbitral que provocó fuertes reclamos desde el lado rojo de Bogotá. En los minutos finales, el juez anuló un gol de Santa Fe que habría significado el empate 2-2.

La jugada fue invalidada por una supuesta falta de Hugo Rodallega sobre César Haydar. La decisión generó inconformidad entre los jugadores y el cuerpo técnico, pues el VAR no llamó al árbitro para revisar la acción. Días después se conoció que el juez central, Diego Ulloa, fue suspendido por un error evidente en ese compromiso.

Dimayor sancionó al presidente de Santa Fe

En medio de ese ambiente de polémica, la Dimayor confirmó una sanción disciplinaria contra el presidente de Independiente Santa Fe por su comportamiento tras el final del partido.

Según el reporte oficial de Penas y Sanciones, el dirigente fue castigado con una multa de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a $43.772.625.

La sanción se debe a que el presidente ingresó a las inmediaciones del terreno de juego cuando los árbitros aún no habían abandonado el campo, algo que está prohibido en el reglamento del fútbol profesional colombiano.

El informe disciplinario determinó que su presencia en la zona arbitral constituyó una infracción a las normas establecidas por la organización del campeonato.

Las declaraciones del presidente tras el polémico partido

La sanción también tomó relevancia porque días antes el propio dirigente había reconocido públicamente su reacción tras el pitazo final del encuentro.

En declaraciones que generaron amplio debate entre los hinchas, el presidente admitió que fue a buscar a los árbitros para reclamar por la decisión que anuló el gol del empate.

“Me fui detrás de los árbitros y les dije que eran muy malos, que eran petardos”, confesó el dirigente al referirse a lo ocurrido después del partido.