CANAL RCN
Deportes

Presidente de Santa Fe recibió dura multa por lo sucedido en el partido ante Atlético Nacional

Estas son las principales dudas que tienen los jurados de votación en Colombia y las preguntas que podrían hacerle al registrador sobre sanciones, funciones y responsabilidades el día de elecciones.

Eduardo Méndez
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
10:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La polémica que dejó el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional sigue generando repercusiones. Esta vez, la Dimayor confirmó una sanción contra el presidente del club cardenal, Eduardo Méndez, por lo ocurrido al finalizar el encuentro disputado en el estadio El Campín.

¿Santa Fe, al borde de la eliminación? El duro calendario que le queda y los puntos que debe hacer
RELACIONADO

¿Santa Fe, al borde de la eliminación? El duro calendario que le queda y los puntos que debe hacer

Aquel compromiso terminó con victoria 2-1 para el conjunto verdolaga, pero el cierre del partido estuvo marcado por una decisión arbitral que provocó fuertes reclamos desde el lado rojo de Bogotá. En los minutos finales, el juez anuló un gol de Santa Fe que habría significado el empate 2-2.

La jugada fue invalidada por una supuesta falta de Hugo Rodallega sobre César Haydar. La decisión generó inconformidad entre los jugadores y el cuerpo técnico, pues el VAR no llamó al árbitro para revisar la acción. Días después se conoció que el juez central, Diego Ulloa, fue suspendido por un error evidente en ese compromiso.

Dimayor sancionó al presidente de Santa Fe

En medio de ese ambiente de polémica, la Dimayor confirmó una sanción disciplinaria contra el presidente de Independiente Santa Fe por su comportamiento tras el final del partido.

Santa Fe vuelve a sorprender a Junior y regresó a la victoria en Liga: se acerca a los '8'
RELACIONADO

Santa Fe vuelve a sorprender a Junior y regresó a la victoria en Liga: se acerca a los '8'

Según el reporte oficial de Penas y Sanciones, el dirigente fue castigado con una multa de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a $43.772.625.

La sanción se debe a que el presidente ingresó a las inmediaciones del terreno de juego cuando los árbitros aún no habían abandonado el campo, algo que está prohibido en el reglamento del fútbol profesional colombiano.

El informe disciplinario determinó que su presencia en la zona arbitral constituyó una infracción a las normas establecidas por la organización del campeonato.

Las declaraciones del presidente tras el polémico partido

La sanción también tomó relevancia porque días antes el propio dirigente había reconocido públicamente su reacción tras el pitazo final del encuentro.

En declaraciones que generaron amplio debate entre los hinchas, el presidente admitió que fue a buscar a los árbitros para reclamar por la decisión que anuló el gol del empate.

“Me fui detrás de los árbitros y les dije que eran muy malos, que eran petardos”, confesó el dirigente al referirse a lo ocurrido después del partido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Juegos Olímpicos

Video: ¡La gran rutina con la que Ángel Barajas ganó oro en la Copa Mundo de Gimnasia!

Alberto Gamero

Alberto Gamero renunció al Deportivo Cali en plena rueda de prensa: fuertes declaraciones

Selección Colombia Femenina

🔴Estados Unidos vs. Colombia, SheBelieves Cup: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

Otras Noticias

Irán

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pidió perdón a los países atacados y solicitó unidad nacional

En medio del discurso, el mandatario solicitó unidad para defender a Irán de los más recientes ataques.

Ministerio de Educación

La nueva evaluación que deberán presentar colegios en Colombia: estos estudiantes tendrán que hacerla

Mineducación confirmó una nueva evaluación para colegios en Colombia que se aplicará en marzo de 2026. Estos son los estudiantes que deberán presentarla y las áreas que evaluará.

Fiscalía General de la Nación

Más de 100 servidores de la Fiscalía acompañarán la jornada electoral en Córdoba

La casa de los famosos

Participante de la Casa de los Famosos podría estar embarazada: reveló quién podría ser el padre

EPS

Defensoría cuestiona los compromisos de la Nueva EPS con los pacientes: no hay resultados