El único partido de la Liga BetPlay que se disputará este fin de semana

El calendario del fútbol profesional colombiano tendrá un paréntesis este fin de semana del 7 y 8 de marzo, en concordancia con la jornada electoral para el Congreso de la República. La determinación busca facilitar la participación ciudadana en las urnas y evitar que eventos masivos interfieran con el desarrollo normal de los comicios en todo el territorio nacional.

La medida responde a la intención de priorizar la actividad democrática, promoviendo que los aficionados y la comunidad en general puedan acudir a sus respectivos puestos de votación sin coincidir con compromisos deportivos de alta convocatoria. En este contexto, la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, ajustó su programación habitual de encuentros el fin de semana correspondientes a la décima jornada del campeonato.

Pausa parcial en la fecha 10

Aunque la fecha estaba inicialmente programada para disputarse en su totalidad durante el fin de semana, la coyuntura electoral obligó a modificar la agenda. La decisión también contempla aspectos logísticos y de seguridad, teniendo en cuenta que buena parte del pie de fuerza policial estará concentrado en el acompañamiento de la jornada democrática.

Desde la organización del certamen se informó que los clubes ya fueron notificados de los ajustes y que se garantizará la normalidad del calendario en las próximas semanas.

Un único partido en agenda

Sin embargo, no toda la actividad quedará detenida. De acuerdo con la programación oficial, sí se disputará un encuentro: Águilas Doradas enfrentará a Atlético Nacional por la fecha 10 del campeonato.

El compromiso está previsto para el sábado 7 de marzo a las 4:00 p.m. en el estadio Estadio Cincuentenario. Este duelo se mantiene en la agenda debido a condiciones logísticas previamente coordinadas y a la disponibilidad operativa necesaria para garantizar su desarrollo.

El encuentro cobra relevancia adicional al tratarse de dos equipos con aspiraciones importantes en la tabla de posiciones. Mientras la mayoría de clubes aprovechará el receso para ajustar detalles y recuperar jugadores, Águilas Doradas y Atlético Nacional tendrán la oportunidad de sumar puntos clave antes de que el torneo retome su curso habitual tras la jornada electoral.