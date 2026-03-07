Alberto Gamero renunció al Deportivo Cali en plena rueda de prensa: fuertes declaraciones

La Liga BetPlay 2026-I dejó un nuevo capítulo inesperado este fin de semana. El Deportivo Cali sufrió una dura derrota 0-2 ante Once Caldas en el estadio de Palmaseca y, minutos después del partido, la noticia que sacudió al fútbol colombiano no estuvo solo en el marcador, sino en la sorpresiva renuncia del entrenador Alberto Gamero.

El equipo azucarero cayó ante el conjunto de Manizales con goles de Dayro Moreno y un autogol de Andrés Correa. Con ese resultado, Once Caldas llegó a 19 puntos y se instaló en la parte alta de la tabla. Sin embargo, lo que realmente marcó la jornada fue lo que ocurrió después del partido, cuando Gamero apareció en la rueda de prensa para anunciar que no continuaría al frente del club.

Alberto Gamero renunció al Deportivo Cali en plena rueda de prensa

El técnico samario sorprendió a todos al iniciar su intervención con un anuncio directo que dejó en silencio a los presentes. “Yo creo que venir aquí a responder preguntas hoy no me queda bien. Vengo a comentarles que hasta hoy soy el director técnico del Deportivo Cali”, afirmó el entrenador.

Durante su corta intervención, Gamero también aprovechó para despedirse de los periodistas que cubrieron su proceso y agradecer el trato recibido durante su etapa en el club.

“A ustedes les agradezco por la paciencia y por la amistad que tuvieron conmigo”, señaló el estratega, visiblemente sereno tras comunicar su decisión.

Además, dejó claro que su salida fue una determinación personal ante el momento deportivo que vivía el equipo. “La decisión la tomé yo, no había buen aroma”, dijo el entrenador, quien cerró su mensaje asegurando que se marchaba “orgulloso del equipo”.

Los números que dejó Gamero en su etapa con el Cali

La salida de Gamero se produce en medio de un rendimiento irregular del Deportivo Cali en la temporada. Bajo su dirección técnica, el equipo disputó 31 partidos oficiales.

En ese periodo, el balance fue de 8 victorias, 9 empates y 14 derrotas. Además, el equipo marcó 33 goles y recibió 40, números que reflejan las dificultades deportivas que atravesó el conjunto vallecaucano.

Otro dato que evidenció el complicado momento fue la reciente derrota como local en 2026, además de un registro de apenas tres victorias en los últimos 16 compromisos.

Tras conocerse la decisión, el Deportivo Cali emitió un comunicado oficial en el que confirmó la salida del entrenador. “El club deportivo Cali informa a sus hinchas y a la opinión pública que el profesor Alberto Gamero ha decidido no continuar como director técnico de nuestro equipo profesional”, señaló la institución.

El club también agradeció su paso por la institución: “La institución expresa su profundo agradecimiento al profesor Gamero y a su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su etapa frente al equipo”.