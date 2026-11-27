Deportivo Cali volvió a perder puntos en condición de local en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. El equipo empató 1-1 frente a Atlético Bucaramanga, que todavía sigue sin ganar en esta fase del campeonato.

El compromiso inició con ventaja para el cuadro 'azucarero', que desde los 14 minutos del primer tiempo lo ganaba con un gol de Leyser Chaverra. Los asistentes al estadio de Palmaseca festejaron y se ilusionaron con remontar en el cuadrangular.

Sin embargo, en el arranque de la segunda mitad, Bucaramanga logró igualar las acciones por medio de un gol de Luciano Pons, quien se consolidó como el máximo goleador del campeonato en solitario, llegando a 11 tantos en el semestre.

Por otro lado, el gol del 'Leopardo' estuvo marcado por la polémica, pues los jugadores del Cali reclamaron por una falta en el área. Al final, el gol se consolidó y quedó la sensación de injusticia para la hinchada local.

¿Cuál es el próximo partido de Cali y Bucaramanga?

Habrá revancha de este duelo, ahora en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga, esta vez con el equipo de Pablo Peirano en condición de local.

Con los resultados de ambos equipos en estas tres primeras fechas, deberán sumar 9 de 9 si quieren ilusionarse con llegar a la final, pues apenas tienen 2 puntos. Además tendrán que rezar que América de Cali o Millonarios no saquen ventaja con sus dos partidos entre sí.