En cumplimiento de una notificación roja de Interpol, la Guardia Civil Española capturó en la isla Lanzarote, de Canarias, al excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo.

La orden fue expedida en su contra el pasado 9 de septiembre, por la presunta comisión de tres delitos de índole sexual con una menor de ocho años y su madre.

El 2 de julio, cuando Caicedo ya se encontraba fuera del país, la mujer denunció que en hechos ocurridos entre 2023 y 2025, el exgobernador habría incurrido en los delitos de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

“Caicedo me enviaba mensajes en los que me exigía que llevara a mi hija menor a donde él se encontraba, con el propósito de acceder sexualmente a la niña y también a mí. En repetidas ocasiones, calculo que entre cuatro y cinco veces, Caicedo me envió dinero con ese propósito, y en todas decliné ir”, indicó en la denuncia.

Abogado denuncia que no sería el único caso:

Junto a la denuncia fueron aportados en la Fiscalía chats que habrían salido de un celular con el nombre de Carlos Caicedo, pero no es todo. Julián Quintana, abogado de las víctimas, señaló en diálogo con Noticias RCN que:

“La Fiscalía pudo obtener testimonios del colegio, amiguitos (de la menor) y la madre y en Medicina Legal también hubo un trabajo importante, corroborando todo lo que la niña denunció”.

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Quintana sostuvo que la niña “no es la única víctima” de Caicedo e indicó que “él siempre perfilaba muy bien a las víctimas: madres cabeza de familia que no tuvieran un sustento económico regular. Las invitaba a participar de un proyecto político, las hacía dependientes económicamente de la Gobernación o la Alcaldía, les daba cargos y aprovechando esa cercanía para buscar espacios con menores de edad”.

Ahora, corresponde a las autoridades colombianas formalizar el trámite de extradición del exgobernador y seguir recopilando material probatorio de sus posibles víctimas, para incorporarlas al expediente.