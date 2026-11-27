Colombia y Estados Unidos avanzan en una negociación para reducir las barreras arancelarias que enfrentan algunos productos nacionales al ingresar al mercado norteamericano.

El anuncio lo hizo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, durante el XXIII Congreso Nacional de Infraestructura, que se desarrolla en Cartagena.

Según el funcionario, el Gobierno espera firmar en diciembre un acuerdo comercial recíproco que permitiría que más del 80% de los productos que Colombia exporta a ese país ingresen con un arancel del 0%. Actualmente, el gravamen adicional del 12,5% afecta a una parte de las exportaciones nacionales.

La iniciativa busca mejorar las condiciones de los empresarios colombianos que venden sus productos en Estados Unidos, uno de los principales destinos comerciales del país.

¿Qué anunció el ministro de Comercio?

Durante su intervención en el Congreso de Infraestructura, Gómez Amín aseguró que las conversaciones con el Gobierno estadounidense avanzan y que el acuerdo podría concretarse en un plazo de cuatro meses desde el inicio del proceso.

Vamos a firmar el acuerdo comercial recíproco el próximo mes con Estados Unidos. Lo que El Salvador, Guatemala y Honduras hicieron en dos años, doctor Juan Martín, Colombia lo va a hacer en cuatro meses. ¿Por qué? Porque hay confianza.

El funcionario sostuvo que el objetivo es ampliar el número de productos colombianos que puedan ingresar al mercado estadounidense sin pagar aranceles. De acuerdo con lo que explicó, actualmente cerca del 69% de las exportaciones ya entra bajo esa condición y la meta es superar el 80%.

Sin embargo, el ministro no detalló cuáles serían los productos que quedarían cobijados por el beneficio. Los alcances específicos de la negociación todavía se encuentran bajo discusión.

¿Por qué Estados Unidos aplica un arancel del 12,5% a productos colombianos?

El gravamen adicional comenzó a aplicarse en julio de 2026, en el marco de una investigación comercial de Estados Unidos relacionada con la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

La medida no afecta a todos los productos que Colombia vende en ese mercado. Entre los sectores que han sentido el recargo se encuentran las flores, los textiles y las confecciones, los chocolates y dulces, los alimentos procesados y los cosméticos.

En contraste, productos como el café, el petróleo, el oro, el banano y el aguacate están entre los que no pagan ese arancel adicional, al igual que algunos tipos de azúcar.

De acuerdo con cálculos de AmCham Colombia, el 20,8% del valor de las exportaciones colombianas a Estados Unidos está sujeto a ese gravamen. Esta cifra corresponde al valor de las ventas afectadas y no al porcentaje de productos que podrían beneficiarse del acuerdo.

Como parte de las medidas para responder a las exigencias estadounidenses, Colombia expidió en septiembre el Decreto 1444, que prohíbe la importación de productos elaborados total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

¿Qué falta para que entre en vigencia el acuerdo?

Aunque el ministro anunció que la firma se realizaría en diciembre, la reducción de los aranceles todavía no está vigente. Primero deberán concluir las conversaciones entre los dos gobiernos y definirse los productos y las condiciones que quedarían incluidos en el documento.

La negociación tampoco reemplazaría el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, vigente desde mayo de 2012. Se trataría de un mecanismo adicional para atender las barreras arancelarias que se aplican actualmente a determinadas mercancías.