El mundo del fútbol se encuentra conmocionado en Islandia debido a que un arquero de selección falleció a sus 37 años.

Ingvar Jónsson, que era oriundo de Keflavík, Islandia, y nació el 18 de octubre de 1989, murió el 25 de noviembre de 2026, en Reykjavík.

Este guardameta hizo parte de las selecciones Sub-19 y Sub-21 de Islandia y, posteriormente, también integró el plantel mayor.

Su debut con la camiseta de su país fue en el 2014, en un amistoso vs. Islandia. Además, en 2016 fue convocado a la Eurocopa como uno de los arqueros suplentes.

Así se confirmó la muerte de Ingvar Jónsson, el reconocido arquero que estaba batallando contra un cáncer

El Víkingur Reykjavík, club de Islandia al que pertenecía el arquero Ingvar Jónsson, confirmó su deceso y le envió un sentido mensaje de condolencias a familiares.

"Con gran tristeza y profundo pesar anunciamos que nuestro querido amigo y compañero de equipo, Ingvar Jónsson, portero del Víkingur, falleció el miércoles 25 de noviembre, rodeado de sus seres queridos", se expresó.

"El club y todos los 'Vikings' acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido pésame", se añadió.

En mayo de 2026, el club también había notificado que a Ingvar Jónsson le habían detectado cáncer y que iniciaría de inmediato unas sesiones de quimioterapia.

Sin embargo, a pesar del tratamiento, su estado de salud fue desmejorando de manera paulatina.

Así fue la trayectoria de Ingvar Jónsson, el reconocido arquero de Islandia

Ingvar Jónsson debutó como profesional en el 2008 y, aparte de representar a clubes de su país, también militó en el fútbol de Noruega y Dinamarca.

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Su trayectoria fue así: