El ciclismo colombiano atraviesa un momento de incertidumbre tras confirmarse la suspensión provisional de Harold Tejada por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La medida, notificada a través de la International Testing Agency (ITA), responde a presuntas irregularidades en el pasaporte biológico del corredor huilense y ya provocó su primera gran consecuencia deportiva: la ruptura de su contrato con el equipo Netcompany INEOS para la temporada 2027.

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¿Por qué suspendieron a Tejada?

El pasado 26 de noviembre, el ciclista de 29 años recibió la notificación oficial del inicio de un procedimiento disciplinario antidopaje. Según el reporte de las autoridades, la investigación se centra en anomalías detectadas en los registros de su pasaporte biológico, herramienta utilizada para monitorear variaciones anormales en los parámetros sanguíneos de los deportistas a lo largo del tiempo.

Es importante precisar que esta suspensión es de carácter provisional y no representa una sanción definitiva ni confirma un resultado positivo por sustancias prohibidas. El proceso permanece abierto y Tejada tiene derecho a presentar su defensa ante el Tribunal Antidopaje de la UCI.

Ante ello, la escuadra británica Netcompany INEOS emitió un comunicado oficial anunciando la terminación de mutuo acuerdo del contrato que vinculaba al escalador colombiano con el equipo a partir del 1 de enero de 2027.

"Netcompany INEOS y Harold Tejada han acordado poner fin a su vínculo para la temporada 2027, antes de su incorporación prevista para el 1 de enero", señaló la formación británica en sus canales oficiales.

La decisión supone un giro inesperado en la carrera del pedalista. Tejada había sido anunciado como uno de los refuerzos clave del INEOS en octubre pasado, tras cerrar siete temporadas con el XDS Astana y firmar el mejor año de su trayectoria profesional, destacando por su victoria de etapa en la París-Niza, su cuarto lugar en el UAE Tour y el décimo puesto en la clasificación general de la Vuelta a España 2026.