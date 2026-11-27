Este viernes, se jugará la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay y con esto, se acerca el cierre de la temporada. Mientras se definen cuáles son los equipos que clasificarán a la gran final, hay varios jugadores que tienen un objetivo en mente y es ser goleador del campeonato.

A falta de cuatro jornadas, además de los dos partidos de la final, hay un empate en el liderato con dos jugadores que son rivales en esta fase de cuadrangulares. Por un lado está Yeison Guzmán de América de Cali, quien ha ocupado el primer lugar de la estadística a lo largo de todo el semestre, pero que fue alcanzado por Luciano Pons, de Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, no son los únicos que vienen en la pelea. En el tercer puesto apareció uno de los jugadores más determinantes de la temporada: Franco Fagúndez, de Independiente Santa Fe. El uruguayo llegó a 8 tantos y viene en un nivel que lo pone como un nombre a tener en cuenta.

Así está la tabla de goleadores de la Liga BetPlay

Luciano Pons, Atlético Bucaramanga - 10 Yeison Guzmán, América de Cali - 10 Franco Fagúndez, Santa Fe - 8 Emerson Batalla, Bucaramanga - 8 Nahuel Bustos, Santa Fe - 7 Andrés Sarmiento, Nacional - 7 Dayro Moreno. Once Caldas - 7

De ahí para abajo, varios jugadores vienen con 6 goles, algunos de ellos son la posibilidad de sumar más tras quedar eliminados en primera fase. Entre ellos están Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Eduard Bello, Andrey Estupiñán, Hugo Rodallega, Jefry Zapata, Tomás Ángel y ‘Titi’ Rodríguez.

Cabe recordar que en el fútbol colombiano, ya no se entregaron varios botines de oro por igualar en goles. Desde 2020 se establecieron criterios de desempate que van desde la menor cantidad de partidos jugados, pasando a la menor cantidad de minutos y finalizando con la cantidad de asistencias.

Los partidos que faltan en la Liga BetPlay 2026-II

Fecha 3

Grupo A

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

DIM vs. Once Caldas

Grupo B

Millonarios vs. América de Cali

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga

Fecha 4

Grupo A

Atlético Nacional vs Santa Fe

Once Caldas vs. DIM

Grupo B

América de Cali vs. Millonarios

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali.

Fecha 5

Grupo A

DIM vs. Atlético Nacional

Once Caldas vs Santa Fe

Grupo B

Deportivo Cali vs América de Cali

Atlético Bucaramanga vs Millonarios

Fecha 6

Grupo A

Atlético Nacional vs Once Caldas

Santa Fe vs DIM

Grupo B

América de Cali vs Atlético Bucaramanga

Millonarios vs Deportivo Cali

Final y final vuelta de la Liga BetPlaty con los líderes de cada cuadrangular