Guerra abierta entre Benzema y Deschamps: nuevas revelaciones sobre lo que pasó en Catar 2022

Didier Deschamps habló por primera vez sobre la marcha precipitada de Karim Benzema de los Bleus antes del Mundial-2022, en una entrevista publicada este sábado en Le Parisien, explicando que el delantero, baja por lesión, le "había dicho que no estaría listo" para la continuación del torneo, una versión que ha sido contestada con ironía por el jugador en Instagram.

Lesionado en un muslo, el Balón de Oro de 2022 tuvo que renunciar al Mundial de Catar a tres días del primer partido de la selección francesa contra Australia y dejó precipitadamente el hotel del equipo en Doha. Pero reanudó finalmente el entrenamiento con su club el 10 de diciembre, cuatro días antes de la semifinal contra Marruecos.

"El propio Karim me dijo que no estaría listo", señaló el seleccionador de los Bleus al diario.

"Cuando Karim se lesionó, nuestro médico lo acompañó a la clínica Aspetar para pasar un IRM", contó Deschamps.

"Karim transmitió los resultados a alguien que le sigue en Madrid, que le dio también su punto de vista. Cuando volvió al hotel, ya era más de medianoche. Fui a la habitación de Karim con nuestro doctor, que había venido para informarme del IRM (...) Karim estaba mortificado ya que esta Copa del Mundo representaba mucho para él. Me dijo: Está muerto", añadió el seleccionador.

"Estuvimos hablando unos veinte minutos. Al irme, le dije: Karim, no hay urgencia. Organiza tu regreso con el 'team manager'. Al despertarme, me llega la noticia de que se había ido. Fue su decisión, el no dirá lo contrario, la comprendo y la respeto", explicó el técnico.

Respuesta de Karim Benzema

Estas declaraciones de Didier Deschamps fueron recibidas con ironía por Benzema (35 años, 97 partidos internacionales, 37 goles), que anunció recientemente su retirada de la selección.

En Instagram, el delantero del Real Madrid colgó una captura de pantalla en la que figuran la declaraciones de Deschamps, a las que añade la frase: "Pero qué audacia!", con un emoticono de payaso.

En esa respuesta también aparece el video de un 'snapchatter' francés, Ritchie, que repite la frase "menteur, toi t'es un menteur" (mentiroso, eres un mentiroso). Encima de ese extracto, el atacante escribe: "Bendito Didier... Buenas noches".

Este episodio entre Deschamps y Benzema es solo un capítulo más en la relación tortuosa entre los dos hombres y la que ha tenido el jugador con la selección francesa.

Benzema, que solo ha ganado una competición con los Tricolores (Liga de Naciones en 2021), fue apartado de los Bleus entre 2015 y 2021 debido a su implicación en el caso de chantaje a su compañero en la selección, Mathieu Valbuena, lo que le valió una condena de un año de prisión con suspensión de pena y 75.000 euros (unos 80.000 dólares) de multa.

Tras no ser seleccionado para la Eurocopa-2016, el jugador replicó en el diario deportivo español Marca afirmado que "Deschamps cedió a la presión de una parte racista de Francia".

Tras su marcha de Catar poco antes del Mundial-2022, alternó los mensajes de ánimo para sus compañeros con otros más enigmáticos como el que colgó en Instagram antes de la final Argentina-Francia, donde escribió: "no me interesa". Después anunció el final de su carrera internacional, el 19 de diciembre de 2022, un día después de la final de la Copa del Mundo.