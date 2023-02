Mal presente de Devis Vásquez en el Milan: ni ha debutado y ya le buscan salida

El arribo del guardameta colombiano Devis Vásquez al Milan, uno de los equipos grandes de la Serie A italiana generó todo tipo de expectativa por la oportunidad que se lo presentó al futbolista de 24 años.

Sin embargo, tras menos de un mes de su arribo al Milan, las noticias no son nada buenas para el colombiano que firmó el pasado 4 de enero.

Con información del medio italiano la Gazzetta dello Sport, el colombiano que en la actualidad es el segundo portero del Milan, por la lesión del francés Mike Maignan, no habría “sido la solución” para el arco del conjunto italiano.

“Devis Vásquez no fue la solución para cerrar la puerta. El colombiano que llegó procedente de Guaraní (Paraguay) no se consideraba listo para la Serie A. El Milan, de hecho, había hablado de una inversión en perspectiva. Sin embargo, Vásquez tiene 24 años, no precisamente un potencial muy joven: y cuando regrese Maignan, la puerta volverá a estar blindada”

Devis Vásquez y la puerta de salida del Milan

Además, el panorama del guardameta colombiano podría estar fuera del conjunto milanista, debido a que Vásquez pasaría a ocupar la tercera plaza o la posibilidad de una venta para liberar el cupo de extranjero tomaría más fuerza.

“Vásquez podrá quedarse como tercer portero o, en caso de ser vendido en el extranjero, podrá abrir un espacio para la inscripción de un nuevo jugador extracomunitario”

En la actualidad, el Milan sumó siete encuentros sin conocer la victoria y además, ha sufrido duras derrotas como el 4-0 con la Lazio, el 3-0 contra el Inter y el 5-2 frente al Sassuolo.