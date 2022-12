'Dibu' Martínez y sus 'triquiñuelas' en los penales: psicólogo analizó lo ocurrido contra Francia

Lionel Messi acaparó los focos el domingo con el título mundial de Argentina, pero otro jugador merecía también estatus de héroe de la final, el arquero Emiliano Martínez, clave en el triunfo en la tanda de penales ante Francia (4-2 después de empate 3-3).

Después de que Gonzalo Montiel marcara el tiro que daba la tercera estrella mundial a la Albiceleste, después de las de 1978 y 1986, el guardameta del Aston Villa se tiró al césped, con los brazos en cruz, y estuvo varios segundos completamente perplejos, intentando digerir el logro histórico que estaba viviendo. Hasta que Paulo Dybala fue a darle un abrazo.

Por esa razón, el reconocido psicólogo noruego Geir Jordet, analizó los movimientos del arquero argentina durante la tanda de penales contra Francia.

“Argentina es campeona del mundo tras una clase magistral en la tanda de penaltis. En el centro de su actuación están los juegos mentales del. Martínez dominó a los lanzadores de penaltis franceses, forzando dos fallos”, destacó el psicólogo noruego.

Argentina is world champion after a penalty shootout master class. At the core of their performance is goalkeeper Emi Martinez' mind games.



Martinez dominated the French penalty takers, forcing two misses.



Here’s a step-by-step description of his tricks in the final. Thread. 1/ pic.twitter.com/iujg2Sk1U0 — Geir Jordet (@GeirJordet) December 19, 2022

Así preparó Emiliano Martínez la tanda de penales

“Martínez preparó el escenario y se adueñó del área penal desde el principio”, afirmó Jordet, quien destacó la diferencia de la actitud del argentino con la de su colega francés:

“Mientras Lloris completaba el lanzamiento de la moneda, Martínez caminó rápidamente hacia el área penal, esperando a que llegara Lloris, como si estuviera dando la bienvenida a un visitante a su propia casa: "¡Estás en mi casa ahora!"”

Penal contra Mbappé

Geir Jordet sobre el primer penal de Francia que cobró Kylian Mbappé y convirtió, afirmó que “cuando llega Lloris, Martínez inicia un apretón de manos. Lo mismo con Mbappé”, y agregó que “este es su estilo. Puede ser cálido y encantador al principio, lo que hace que las personas bajen la guardia, dejándolos más vulnerables cuando ataca más tarde. Esta ambigüedad es en sí misma abusiva y parte de su estrategia”

Sin embargo, “al comienzo del tiroteo, las interrupciones de Martínez son silenciosas y sutiles. Esto es probablemente para conocer al árbitro y sentir dónde se dibuja la línea. Con Mbappé insta al árbitro a revisar la colocación del balón. El árbitro amablemente obedece y responde con un 'pulgar hacia arriba'”

Primer penal atajado a Francia

Luego de la conversión por lado y lado, el trabajo de Martínez continúa con el segundo cobrador de Francia.

“Con Coman, Martínez está presionando un poco más, lo que obliga al árbitro a intervenir cortésmente. Nuevamente, hace que el árbitro verifique la ubicación de la pelota y obtiene una respuesta obediente”

Tras atajarle el penal, el psicólogo afirmó que: “ahora, Martínez sabe que domina el área penal y que puede ponerse a trabajar por completo” y las celebraciones del arquero se deben a lo siguiente:

“Las investigaciones muestran que las celebraciones grandes e intensas indican confianza, dominio y superioridad, lo que afecta positivamente a los compañeros de equipo y negativamente a los oponentes. Martínez capitaliza al máximo su primer salvamento”

With Coman, Martinez is pushing a little bit harder, forcing the referee to politely intervene.



Again, he gets the referee to check ball placement, and elicits a compliant response.



Now, Martinez knows he commands the penalty area & he can fully get to work. 5/ pic.twitter.com/HNMECNeiXk — Geir Jordet (@GeirJordet) December 19, 2022

Segundo penal perdido por Francia

En el tercer cobro de su rival, “cuando Tchouaméni está arriba, Martínez confía en lo que puede y no puede hacer y ya no es sutil”, y por esa razón, “primero, simplemente se va con la pelota, como si fuera SUYA. Mientras el árbitro y Tchouaméni esperan, él se toma su tiempo mientras insta a la afición argentina a hacer ruido”

Luego, en lugar de entregarle el balón a Tchouaméni, Martínez lo tira, obligando al oponente a buscarlo. La falta de respeto es clara y obvia. Sin sanciones del árbitro. Esto les dice a todos quién está a cargo. Cuando Tchouaméni está listo, Martínez le dedica una sonrisa de suficiencia y termina con el penal desviado del futbolista francés.

Then, instead of handing the ball to Tchouaméni, Martinez throws it away, forcing the opponent to fetch it. The disrespect is clear & obvious.



No sanctions from the referee. This tells everyone who’s in charge.



When Tchouaméni is ready, Martinez gives him a smug smile. Miss. 8/ pic.twitter.com/vqYeyKpbmd — Geir Jordet (@GeirJordet) December 19, 2022

El apoyo del ‘Dibu’ a sus compañeros cobradores

Además, el psicólogo afirmó que el arquero también se fija en los cobradores de su equipo y por ese motivo hizo lo siguiente:

“Martínez sabe que Lloris podría dejar de ser amable y usar los juegos mentales de Martínez contra los jugadores argentinos. Por lo tanto, rápidamente agarra la pelota y se la entrega, sin darle a Lloris ninguna oportunidad de copiar su último movimiento”

Lea también: Banco Central de Argentina le haría un gran homenaje a Lionel Messi