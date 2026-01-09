Se reportó otro sismo que superó la magnitud de 5.0 hoy 1 de septiembre de 2026: ¿dónde?

Este martes 1 de septiembre de 2026, a las 8:22 de la mañana, se reportó un fuerte sismo en Filipinas.

El epicentro fue en Sarangani, la magnitud superó los 5.0 y la profundidad fue superficial.

Además, seis minutos después, el Servicio Geológico Colombiano reportó otro fuerte temblor en el océano Pacífico Norte.

Estos son los detalles conocidos de los sismos en Filipinas y el océano Pacífico Norte

8:22 a.m. (hora de Colombia) / 9:22 p.m. (hora de Filipinas).

Epicentro: Sarangani, Filipinas.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: 121 kilómetros.

Zonas más cercanas a nuestro territorio: a 15.921 kilómetros de Puerto Villamil (Ecuador), a 15.990 de Puerto Ayora (Ecuador) y a 16.070 de Puerto Baquerizo Moreno (Ecuador).

8:28 a.m.

Epicentro: océano Pacífico norte

Magnitud: 5.2.

Profundidad: 30 kilómetros.

Zonas más cercanas a nuestro territorio: a 10.429 kilómetros de Puerto Villamil (Ecuador), a 10.483 de Puerto Ayora (Ecuador) y a 10.561 de Puerto Baquerizo Moreno (Ecuador).

¿Cuál fue el pronunciamiento de las autoridades de Filipinas tras el fuerte sismo de este 1 de septiembre de 2026?

Luego del movimiento telúrico, el Instituto Filipino de Volcanología y Sismología precisó que no se presentaron daños materiales y que, por ende, tampoco hubo víctimas.

Asimismo, los expertos de esa entidad aclararon que se pueden presentar réplicas, pero que es importante conservar la calma debido a que el monitoreo continuará siendo constante.

De igual manera, el Instituto Filipino de Volcanología y Sismología detalló que ya se realizó el análisis correspondiente y que no hay amenazas de tsunami.

¿Qué otros sismos se han detectado en el mundo durante este 1 de septiembre de 2026?

A las 3:22 de la madrugada de Colombia, 5:22 de la tarde de Indonesia, hubo un fuerte movimiento telúrico en Maba y el Servicio Geológico Colombiano proporcionó los siguientes detalles:

Epicentro: Maba, Indonesia.

Magnitud: 5.6.

Profundidad: superficial.

Zonas más cercanas a nuestro territorio: a 15.592 kilómetros de Puerto Villamil (Ecuador), a 15.665 de Puerto Ayora (Ecuador) y a 15.743 de Puerto Baquerizo Moreno (Ecuador).