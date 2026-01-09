Se reportó otro sismo que superó la magnitud de 5.0 hoy 1 de septiembre de 2026: ¿dónde?
Seis minutos después, hubo otro movimiento telúrico de magnitud 5.2. Descubra aquí los detalles completos.
Noticias RCN
11:21 a. m.
Este martes 1 de septiembre de 2026, a las 8:22 de la mañana, se reportó un fuerte sismo en Filipinas.
El epicentro fue en Sarangani, la magnitud superó los 5.0 y la profundidad fue superficial.
Además, seis minutos después, el Servicio Geológico Colombiano reportó otro fuerte temblor en el océano Pacífico Norte.
Estos son los detalles conocidos de los sismos en Filipinas y el océano Pacífico Norte
- 8:22 a.m. (hora de Colombia) / 9:22 p.m. (hora de Filipinas).
Epicentro: Sarangani, Filipinas.
Magnitud: 5.2.
Profundidad: 121 kilómetros.
Zonas más cercanas a nuestro territorio: a 15.921 kilómetros de Puerto Villamil (Ecuador), a 15.990 de Puerto Ayora (Ecuador) y a 16.070 de Puerto Baquerizo Moreno (Ecuador).
- 8:28 a.m.
Epicentro: océano Pacífico norte
Magnitud: 5.2.
Profundidad: 30 kilómetros.
Zonas más cercanas a nuestro territorio: a 10.429 kilómetros de Puerto Villamil (Ecuador), a 10.483 de Puerto Ayora (Ecuador) y a 10.561 de Puerto Baquerizo Moreno (Ecuador).
¿Cuál fue el pronunciamiento de las autoridades de Filipinas tras el fuerte sismo de este 1 de septiembre de 2026?
Luego del movimiento telúrico, el Instituto Filipino de Volcanología y Sismología precisó que no se presentaron daños materiales y que, por ende, tampoco hubo víctimas.
Asimismo, los expertos de esa entidad aclararon que se pueden presentar réplicas, pero que es importante conservar la calma debido a que el monitoreo continuará siendo constante.
De igual manera, el Instituto Filipino de Volcanología y Sismología detalló que ya se realizó el análisis correspondiente y que no hay amenazas de tsunami.
¿Qué otros sismos se han detectado en el mundo durante este 1 de septiembre de 2026?
A las 3:22 de la madrugada de Colombia, 5:22 de la tarde de Indonesia, hubo un fuerte movimiento telúrico en Maba y el Servicio Geológico Colombiano proporcionó los siguientes detalles:
Epicentro: Maba, Indonesia.
Magnitud: 5.6.
Profundidad: superficial.
Zonas más cercanas a nuestro territorio: a 15.592 kilómetros de Puerto Villamil (Ecuador), a 15.665 de Puerto Ayora (Ecuador) y a 15.743 de Puerto Baquerizo Moreno (Ecuador).