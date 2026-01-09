Oficial: Atlético Bucaramanga denuncia partido vs. Deportivo Cali

Por la octava fecha de la Liga Betplay 2026-II, Deportivo Cali recibió en su estadio a Atlético Bucaramanga en un partido que finalizó en empate a un gol en medio de invasión de hinchas al campo de juego.

Atlético Bucaramanga publicó un comunicado explicando cómo sucedieron realmente las cosas en la cancha, desde el punto de vista del propio club: afirman que al minuto 92 de partido, cuando aún ganaban 1-0, iniciaron las invasiones por parte de aficionados locales y, pese a las advertencias del capitán del equipo 'leopardo' al juez del compromiso, el partido continuó incluso habiendo enfrentamientos entre hinchas y policías dentro del terreno de juego.

Una vez reanudado el partido, al minuto 90+7, fue sancionado un penal a favor de Cali que posteriormente se convirtió en gol y selló el empate del partido. Faltando todavía 3 minutos por jugar, el partido no pudo continuar, ya que se presentó un enfrentamiento entre planteles, incluidos los directores técnicos, mientras en uno de los arcos seguían invadiendo la cancha algunos seguidores locales.

Polémica por supuesto reclamo de Pablo Peirano

Uno de los puntos clave del comunicado es el referente a las acciones del DT de Bucaramanga, Pablo Peirano: "Se vio obligado a ingresar al terreno de juego con el propósito de advertir nuevamente al juez central sobre el riesgo que representaba la situación que se estaba ocasionando", es lo que afirma el Atlético Bucaramanga, desmintiendo las versiones de Rafael Dudamel, técnico de Cali, donde advierte que Peirano entró a la cancha a agredir a uno de sus jugadores, o también la versión que sostiene que el motivo de su ingreso era para protestar la decisión del penal.

Bucaramanga solicita las evidencias que sustentan las acusaciones de Rafael Dudamel y expresa su total apoyo a Pablo Peirano y "se reserva el ejercicio de las acciones correspondientes ante las instancias deportivas y jurídicas competentes"; esto con el fin de proteger su honra y buen nombre.

Acciones legales que presentará Atlético Bucaramanga

Para finalizar su comunicado, Bucaramanga informó que "gestionará las vías legales y reglamentarias correspondientes para darle formalidad a nuestra posición frente a lo ocurrido" y presentarán las pruebas correspondientes para que, de ser necesario, se determinen sanciones de acuerdo a lo estipulado en los reglamentos del FPC.