Resultado Super Astro Sol hoy, 1 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Sol de hoy, martes 1 de septiembre de 2026, vuelve a captar la atención de quienes consultan los resultados de los principales juegos de suerte y azar en Colombia.

Una vez realizado el sorteo oficial de la jornada, se conocerá la combinación compuesta por cuatro cifras y un signo zodiacal.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 1 de septiembre: número ganador

El sorteo del Super Astro Sol de este 1 de septiembre de 2026 está programado para las 4:00 p.m. y corresponde al inicio de una nueva jornada de resultados en septiembre.

Estos son los datos del sorteo:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXXX

Una vez conocido el resultado oficial, es importante comprobar cuidadosamente las cuatro cifras y el signo zodiacal publicados por el operador.

En la jornada inmediatamente anterior, correspondiente al lunes 31 de agosto, la combinación del Super Astro Sol fue 7703 con Piscis. De acuerdo con los datos oficiales, ese resultado dejó 5.281 ganadores entre las diferentes categorías y más de $215 millones en premios.

¿A qué hora se conoce el resultado del Super Astro Sol?

De acuerdo con la programación oficial para 2026, el Super Astro Sol del martes 1 de septiembre está previsto para las 4:00 p. m. y corresponde al sorteo número 5519.

La dinámica de resultados de Super Astro se diferencia de otras loterías debido a que la combinación final incluye un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

Después de realizarse la extracción, el operador publica la información oficial para que pueda ser consultada y contrastada con los comprobantes correspondientes.

Super Astro también cuenta con su modalidad Luna, cuyo sorteo para este martes 1 de septiembre está programado para las 10:50 p. m.

Los resultados deben verificarse siempre en fuentes oficiales antes de realizar cualquier procedimiento relacionado con un posible premio.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*