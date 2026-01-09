Bombazo: otra estrella de la Selección Argentina puso en duda su continuidad

Lionel Messi le puso fin a su participación con la Selección Argentina tras el Mundial 2026.

En una publicación del 31 de agosto, el '10' reveló una carta que escribió dos días después de que se jugó la final que ganó 1-0 España.

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"Quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", planteó.

Además, este 1 de septiembre, en un diálogo con los medios de comunicación, Leandro Paredes volvió a manifestar que siente que es muy complicado que continúe haciendo parte de la 'albiceleste'.

Así fue como Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

En el diálogo con la prensa, a Leandro Paredes le preguntaron por el nuevo equipo tras la salida de Lionel Messi y aseguró que cree que él también saldrá.

"Sí, va a ser difícil, hablo de mí. Lo digo por todo: por lo que dije antes, por la suspensión y por la decisión de Leo, porque sin él va a ser complejo que todo siga funcionando igual", declaró el volante de Boca Juniors.

"Va a ser difícil que siga, lo dije ya hace un tiempo, pero obviamente no lo hablé con el entrenador. Lo hablaré con él y veremos la decisión que se tome. Dejamos la vara muy alta y seguir compitiendo de esa manera va a ser difícil", añadió.

Leandro Paredes le dedicó un mensaje a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Después de que Lionel Messi publicó su carta en las redes sociales, Leandro Paredes, que fue muy cercano a él en el PSG y en la 'albiceleste', le recordó su admiración.

"Creía que ya estaba preparado para esta noticia, pero claramente no era así. Gracias por todo lo que hicimos por mí como argentino, como hincha de la selección, como compañero y como amigo", redactó.

"Las palabras sobran cuando se trata de vos, de tu legado y de tu grandeza como jugador, pero, sobre todo, como persona. Soy afortunado de haber jugado con vos en este proceso tan lindo de nuestra selección, de tu selección. Te amo, enano. Que seas siempre muy feliz. Nuestro país te va a estar agradecido por todo lo que nos hiciste vivir", agregó.