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Lo que se sabe de los heridos que dejó el ataque con carro bomba en Los Patios: hay dos en UCI

El atentado causó graves daños materiales en la zona. Según los reportes oficiales, al menos 62 viviendas resultaron afectadas, junto con múltiples establecimientos comerciales.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
01:23 p. m.
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Un atentado terrorista sacudió el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, dejando un saldo trágico de una persona fallecida y al menos 15 heridos, entre ellos siete policías.

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El Ejército de Liberación Nacional es señalado como responsable de detonar un vehículo cargado con explosivos frente a la estación de policía local, en un ataque que convirtió la zona en un escenario de emergencia.

La explosión ocurrió a las 11:15 de la noche, cuando un vehículo tipo taxi, acondicionado con aproximadamente 80 kilogramos de explosivos, fue abandonado frente a las instalaciones policiales y detonado de manera remota. En cerca de 25 segundos, la deflagración causó destrucción masiva en el área circundante.

Lo que se sabe de los heridos

Entre las víctimas mortales se encuentra un taxista de nacionalidad venezolana. Los heridos incluyen al auxiliar de policía John Cárdenas y al intendente Luis Ramírez, quienes permanecen en la unidad de cuidados intensivos.

"Cuatro estaban muy graves. Uno de ellos por las heridas se entubó por una lesión que tenía en tórax severa y fue remitido obviamente a tercer nivel a la ciudad de Cúcuta", aseguró Andrés Eloy, gerente del Hospital de Los Patios.

El atentado causó graves daños materiales en la zona. Según los reportes oficiales, al menos 62 viviendas resultaron afectadas, junto con múltiples establecimientos comerciales.

La detonación provocó además un grave incendio y dejó temporalmente sin energía eléctrica a parte del municipio.

Las autoridades atribuyeron el ataque al frente Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN. Según las investigaciones, el vehículo utilizado había sido hurtado hace más de un año y posteriormente pintado de amarillo para simular ser un taxi.

"Es un vehículo que fue hurtado el año pasado, un vehículo particular que muy posiblemente lo pintaron de amarillo, haciéndose pasar por un taxi", detalló George Quintero, secretario de seguridad ciudadana de Norte de Santander.

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Este incidente se suma a una escalada de violencia en la región. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que se han registrado 14 acciones terroristas en diferentes municipios de Norte de Santander durante el último mes, incluido un ataque similar ocurrido hace exactamente un mes cerca de la central de abastos de Cúcuta.

Autoridades buscan a cabecillas del ELN

Las autoridades ofrecen recompensas de hasta 1.600 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Nay, ‘David’, alias Silvana y ‘Ricardo’, señalados como jefes del Frente de Guerra Nororiental del ELN, responsables de delitos de terrorismo, reclutamiento forzado, homicidio y narcotráfico.

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