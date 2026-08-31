¿Qué es y cómo se hace una bichectomía? Recomendaciones antes de realizársela

Una mujer de 52 años falleció en Bogotá tras practicarse una bichectomía en un sitio que no tenía los permisos para realizar procedimientos estéticos.

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La bichectomía consiste en la extracción de las bolsas de grasa bucal, conocidas como bolsas de Bichat, ubicadas en las mejillas. Aunque parece sencillo por tratarse de una pequeña incisión dentro de la boca, se trata de un procedimiento quirúrgico que requiere conocimiento especializado de la anatomía facial.

Mujer de 52 años murió tras cirugía en centro de garaje

Según explicó la cirujana plástica Lina Triana en diálogo con Noticias RCN, estas bolsas de grasa están cuidando dos estructuras muy importantes de la cara: el nervio facial, responsable de toda la mímica y movimiento facial; y la segunda es el conducto de Stenon, el cual transporta la saliva desde la glándula parótida hasta la boca.

Además, señaló que la zona es muy vascularizada y existe riesgo de sangrado que podría provocar asfixia si el paciente está solo con anestesia local.

El establecimiento donde se realizó el procedimiento tenía habilitación para consulta, pero no para cirugía, según precisaron las autoridades de salud.

¿Cómo confirmar las condiciones del sitio?

Para evitar que ocurran hechos trágicos como este, Triana recomendó verificar cuatro pilares básicos antes de someterse a cualquier procedimiento estético.

Primero, hay que confirmar que el profesional sea especialista registrado en el RETUS (Registro Único de Especialistas), información disponible en línea. Segundo, verificar que la clínica tenga habilitación para cirugía ante la Secretaría de Salud correspondiente. Tercero, que se realicen todos los exámenes preoperatorios necesarios y cuarto, que el plan quirúrgico sea adecuado para se realice en un quirófano con los estándares de seguridad.

Nunca podemos hablar de cero riesgos, pero lo que hacemos antes, durante y después de la cirugía va a minimizar los riesgos.

Triana aprovechó el espacio para recordar que existe un proyecto de ley en el Senado para regular los procedimientos médicos y estéticos en Colombia, con el objetivo de prevenir este tipo de tragedias que se repiten.