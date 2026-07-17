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Inglaterra vs. Francia, por el tercer lugar del Mundial 2026: hora y dónde ver EN VIVO

Inglaterra y Francia se enfrentan por el tercer lugar del Mundial 2026. Conozca la hora, el estadio y cómo seguir EN VIVO el partido que cerrará la participación de ambas selecciones.

Inglaterra vs- Francia en el Mundial
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 17 de 2026
09:12 p. m.
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Aunque ninguno de los dos equipos esperaba disputar este compromiso, Inglaterra y Francia cerrarán su participación en el Mundial 2026 enfrentándose por el tercer puesto.

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El partido se jugará este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, donde ambas selecciones buscarán despedirse con una victoria tras quedarse a las puertas de la gran final.

Los ingleses llegan golpeados luego de perder 2-1 frente a Argentina en una semifinal que tenían prácticamente asegurada hasta los últimos minutos. Por su parte, Francia cayó 2-0 ante una sólida selección de España, que dominó el encuentro y dejó sin respuesta al equipo dirigido por Didier Deschamps.

Inglaterra vs. Francia: hora y dónde ver en vivo

El encuentro por el tercer lugar del Mundial 2026 se disputará con el siguiente horario:

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Partido: Inglaterra vs. Francia

  • Fecha: Sábado 18 de julio de 2026
  • Estadio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)
  • Hora del partido: 4:00 p. m. (hora de Colombia).

Cobertura especial:

  • 3:00 p. m.: Alerta, APP RCN Radio
  • 3:30 p. m.: La FM y APP RCN Radio

Será la última oportunidad para ambas selecciones de cerrar el torneo con una alegría y subir al podio antes del esperado descanso tras varias semanas de competencia.

Mbappé, Kane y Bellingham buscan despedirse con un premio

Más allá del tercer lugar, el partido también tendrá un atractivo especial en la lucha por la Bota de Orodel Mundial. Kylian Mbappé llega igualado con Lionel Messi con ocho goles, aunque el argentino lidera la clasificación gracias a un mayor número de asistencias.

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Harry Kane y Jude Bellingham también mantienen opciones matemáticas de pelear por el reconocimiento individual, aunque necesitarán una destacada actuación para alcanzar a los líderes.

Los entrenadores Didier Deschamps y Thomas Tuchel ya anticiparon que realizarán modificaciones en sus alineaciones. El técnico francés explicó que algunos jugadores no estarán disponibles, mientras que su colega inglés también aprovechará el compromiso para dar minutos a futbolistas que tuvieron poca participación durante el campeonato.

Pese a la frustración por no disputar la final, ambos equipos intentarán despedirse del Mundial 2026 con una buena presentación y ofrecer un espectáculo atractivo para sus aficionados antes del cierre definitivo del torneo, que tendrá como protagonistas a Argentina y España en la gran final del domingo.

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