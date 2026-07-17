Francia vs Inglaterra: este equipo ocupará el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026, según la IA

Hay gran expectativa entre millones de hinchas ante la definición de la Copa del Mundo 2026 que enfrentará a Argentina y España este domingo 19 de julio. Sin embargo, todavía hay un encuentro pendiente y será por el tercer y cuarto puesto que serán disputados entre Inglaterra y Francia.

Tras un camino lleno de victorias para ambos conjuntos, ahora este duelo deportivo reunirá a dos selecciones que históricamente ya han disputado el tercer puesto en ediciones pasadas del evento deportivo más ambicioso para el fútbol mundial.

¿Cómo se desarrollará el partido entre Inglaterra vs Francia?

No cabe duda de que la inteligencia artificial ha sido clave para millones de hinchas, quienes pusieron su fe en las predicciones que esta herramienta ofrece al analizar a cada uno de los equipos, su rendimiento, sus triunfos, derrotas, sanciones, entre otros elementos para poder ofrecer un resultado realista.

Para esta ocasión, la inteligencia artificial basó su predicción en la carrera deportiva que ambos equipos realizaron durante los últimos encuentros que los alejó de convertirse en las mejores selecciones del mundo.

Francia e Inglaterra llegarán con una mezcla de frustración, desgaste físico y deseos de cerrar su recorrido por el Mundial con una última victoria. Aunque los planteamientos para este encuentro son más conservadores, se espera que este sea un duelo equilibrado ante la exigencia que ambas selecciones demostraron.

La predicción tomó como principal base el recorrido de Francia, quienes avanzaron con autoridad durante las rondas de eliminación directa al superar a Suecia, Paraguay y Marruecos. Dentro de sus mayores fortalezas se exalta su capacidad ofensiva y el aprovechamiento de la velocidad para los atacantes.

Por su parte, el trayecto de Inglaterra fue más accidentado. Aunque venció a República Democrática del Congo, México y Noruega, su último encuentro contra Argentina evidenció una clara pérdida de sus líneas al no lograr sostener el balón durante los últimos minutos.

¿Quién será el ganador del tercer puesto según la IA?

Pese a que ChatGPT asegura que el partido será parejo durante los primeros minutos, la seguridad del plantel francés podría inclinar el partido a su favor.

Para la IA, Francia tendrá el 67% de probabilidad de llevarse el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026.